Айаал Аммосов устал всем объяснять, что…

Со вчерашнего дня по ватсапу распространяется сообщение следующего содержания.

Приказом номер №176 Министром культуры и духовного развития назначен Аммосов Айаал Александрович, ранее занимавший пост председателя союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия).

Поскольку сейчас в республике время больших перемен и кадровых назначений, учитывая всемерное распространение ватсапа, сообщение мгновенно облетело общество.

Однако на внимательный взгляд, текст вызывает подозрения.

Во-первых, министры назначаются не приказом, а указом главы, а в данной время врио главы Республики Саха (Якутия).

Во-вторых, последний опубликованный указ был за номером № 2689. Разница, как видим, на тысячи.

SakhaLife связался с Айаалом АММОСОВЫМ, и вот что ответил:

— Со вчерашнего дня меня все поздравляют, желают и так далее. Незнакомые люди звонят и пишут. Обнимают на улице. Пишут даже из других городов и стран. Вот только что из Венгрии поздравили. В родном Сунтаре, говорят, даже обмыли это дело. Спрашивают у моих родных, близких, друзей и коллег. Я устал уже всем объяснять, что это фейк. Кто запустил эту утку, кому это было нужно – мне неизвестно. Я говорю людям, что в моей жизни все хорошо, ничего не изменилось, а они отвечают: «Тыала суохха мас хамсаабат». Буду весьма признателен за опровержение в SakhaLife.

И в этой странной ситуации Айаал неизменно доброжелателен и корректен, впрочем, как всегда. Что ж, эта история наглядно показывает насколько популярен Айаал АММОСОВ, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), актер Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, артист театра и кино, председатель Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия).