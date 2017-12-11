Автозимник «Якутск – Нижний Бестях» откроется 5 января

Ориентировочно.

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о грузоподъёмности ледовых переправ на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» по состоянию на 11.12.2017 г.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 10 декабря 2017 года увеличена грузоподъёмность до 10 тонн на ледовой переправе через реку Вилюй, км 956 (с. Устье, Сунтарский район) и об открытии движения для транспортных средств общей массой до 4 тонн по ледовой переправе через р. Вилюй, км 1049 (с. Крестях, Сунтарский район).

Ориентировочный срок открытия ледового автозимника «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» – 5 января 2018 г.

Примерный график поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ

№ п/п Река Ледовая переправа Срок открытия до 4 тонн Срок открытия до 10 тонн Ориентировочный срок открытия до 20 тонн Ориентировочный срок открытия до 30 тонн Ориентировочный срок открытия до 40 тонн 1 Вилюй км 660, Верхневилюйск 24.11.2017 08.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 2 Марха км 752, Жархан 24.11.2017 08.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 3 Вилюй км 807, Кюндядя 24.11.2017 08.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 4 Вилюй км 956, Устье 05.12.2017 10.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 5 Вилюй Км 1049, Крестях 10.12.2017 15.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 6 Лена Якутск-Нижний Бестях — 05.01.2018 13.01.2018 20.01.2018 05.02.2018

Исходя из фактического состояния ледовых переправ и погодных условий, сроки могут быть откорректированы.