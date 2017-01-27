Автором «саундтрека» из «Брат-2» оказался якутянин!

Бодров-младший декламировал стихотворение юкагирского поэта и художника Николая Курилова
Наверное, многие наши читатели любят культовый фильм «Брат-2» Алексея БАЛАБАНОВА и наверняка знают наизусть стихотворение главное героя фильма Данилы БАГРОВА в исполнении Сергея БОДРОВА – младшего:
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле – каждый колосок!
Речка, небо голубое –
Это все мое, родное.
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!
Но большинство якутян даже и не догадывались, что стихотворение, прозвучавшее с большого экрана из уст символа поколения, на самом деле написал их известный земляк, юкагирский писатель и художник Николай Николаевич КУРИЛОВ. В фильме стихотворение немного отредактировано. Оригинал читатель видит на скане из журнала.
Стихотворение «Родное» приписывается советскому детскому писателю Владимиру ОРЛОВУ… Однако ещё в 1987 году оно было опубликовано в журнале «Колобок» с указанием авторства: автор КУРИЛОВ, перевод с юкагирского Михаила ЯСНОВА.
Сам же Николай Николаевич напомнил об этом на днях на презентации якутского литературного журнала «Аврора» и признался, что ему неизвестно, как его стихотворение попало к режиссеру БАЛАБАНОВУ.