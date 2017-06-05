Автор оперы-тойука, оперы-олонхо, балета-олонхо, этно-балета и духовной оперы-алгыса отмечает юбилей

5 июня 2017 г. отмечает свое 70-летие один из ведущих композиторов Республики Саха (Якутии) и Российской Федерации Владимир Васильевич КСЕНОФОНТОВ. Преподаватель Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова и доцент кафедры теории и истории музыки Высшей школы музыки РС (Я) им. В.А. Босикова, композитор стал ярким музыкальным и общественным деятелем республики. Владимир Ксенофонтов является автором многих значительных музыкальных произведений различных жанров, получивших признание и высокую оценку специалистов и любителей музыки республики, России и за рубежом.

Уроженец села Далыр Верхневилюйского улуса, Владимир Васильевич вырос в многодетной семье служащих (12 детей: десять сыновей, две дочки; Владимир был вторым сыном). Отец, Василий Саввич КСЕНОФОНТОВ, ветеран ВОВ, ветеран труда и тыла, работал сельским учителем истории, географии, физкультуры и начальной военной подготовки (НВП) в Далырской, а затем Верхневилюйской школе-гимназии им. М.А. Алексеева. В 1950-1956 гг. он занимал пост директора Далырской средней школы. Мать, КРИВОГОРНИЦЫНА Наталья Васильевна, по специальности фельдшер-акушер сельской больницы.



Родительский дом – с. Далыр, Верхневилюйский улус

Свое музыкальное образование Владимир Ксенофонтов получил в 1959-1963 гг., обучаясь игре на баяне в Верхневилюйской детской музыкальной школе им. М.Н. Жиркова. Педагогами будущего композитора были ДУРАЕВ Иннокентий Павлович, а затем ВАСИЛЬЕВ Артур Васильевич (ученик Гранта Арамовича Григоряна), именно у него юный музыкант получает первые уроки композиции и импровизации.

В 1961 г. состоялась самая важная встреча в жизни 14-летнего Владимира Ксенофонтова, которая определила будушее композитора – знакомство с композитором Грантом Арамовичем ГРИГОРЯНОМ. В честь его приезда был дан концерт, на котором Владимир играл свои первые обработки для баяна – две песни Христофора МАКСИМОВА и народную песню «Белогрудый снегирь» на слова Анемпотиста Ивановича САФРОНОВА.

Занимаясь по теоретическим предметам (сольфеджио, музыкальной грамоте и фортепиано) у Николая Ивановича БОЙЛОХОВА, известного якутского мелодиста, одного из первых учеников Г.А. Григоряна, Владимир Ксенофонтов приходит к окончательному решению связать свою жизнь с музыкой, и не просто с исполнением, а с импровизацией, аранжировкой и сочинением. Первыми произведениями композитора были обработки для баяна якутских народных мелодий («Юрюн туллук эрэ молбостуур» на сл. А. СОФРОНОВА) и песен мелодистов. Так, обработку песни Х. МАКСИМОВА «Ботуобуйа», учась еще в музыкальной школе, Ксенофонтов показал Г.А. ГРИГОРЯНУ и заслужил его похвалу. К первым сочинениям композитора также можно отнести – Прелюдии для фортепиано, песни верхневилюйского мелодиста Николая БОЙЛОХОВА в обработке для хора с оркестром народных инструментов, а также хореографическую сюиту «Ыhыах» в 4-х частях, с которыми он поступает в консерваторию. Впоследствии сюита получила мировое признание, заняв в 1977 г. I место на I Всероссийском конкурсе самодеятельного творчества СССР (г. Якутск). Она до сих пор продолжает исполняться во всех странах мира.



1963 г. – окончание ДМШ, поступление в Якутское музыкальное училище

В наше родное Якутское музыкальное училище Ксенофонтов поступил в 1963 г. на отделение народных инструментов в класс баяна преподавателя Алексея Матвеевича ШАТКОВСКОГО. На втором курсе был переведен в класс преподавателя Валерия Георгиевича СОМОРОВА. В 1967 г. будущий композитор становится лауреатом Всероссийского конкурса среди учащихся музыкальных училищ Дальнего Востока и Сибири в г. Иркутске.

Свое образование Владимир Васильевич продолжает на дирижерско-оркестровом отделении факультета культурно-просветительской работы Восточносибирского государственного института культуры (г. Улан-Удэ). Окончив его в 1971 г., далее получает композиторское образование в Уфимском государственном институте искусств (1978-1983), в классе профессора, народного артиста СССР и Башкортостана, лауреата государственной премии России им. М.И. Глинки и Салавата Юлаева Загира Гариповича ИСМАГИЛОВА.

В студенческие годы композитором написано большое количество оригинальных сочинений. Так, впервые в Уфе, прозвучали его фортепианный цикл «Картинки детства» (1981), Струнный квартет (1981) и 12 фортепианных прелюдий (1982-1983 гг.). В этот же период им были написаны пьесы для флейты, баяна, скрипки и оркестра народных инструментов. За время учебы в Уфимском институте Владимир Васильевич стал лауреатом Всесоюзных конкурсов молодых композиторов музыкальных ВУЗов Поволжья в городах Уфа (1982) и Горький (Нижний Новгород, 1983).

Трудовой путь Владимира КСЕНОФОНТОВА был начат в 1966 г., в качестве преподавателя по классу баяна Дворца пионеров г. Якутска. Затем он работал в Ожулунском профтехучилище № 13 в Чурапчинском улусе. Прослужив в рядах Советской Армии в артиллерийских частях Забайкальского военного округа и в ансамбле песни и пляски (г. Борзя), В. Ксенофонтов продолжил преподавать по классу баяна в Вилюйской, затем в Верхневилюйской ДМШ. А позднее, в 1977-1978 гг., в Республиканском культурно-просветительском училище (ныне колледж культуры и искусств – ККиИ).

После возвращения в Якутию Владимир КСЕНОФОНТОВ встречает Акулину Егоровну СЕМЕНОВУ, на которой он женится 4 августа 1983 г. в селе Верхневилюйске. Технолог по обработке молока, она работала на Верхневилйском мясомолочном заводе, а с 1985 г. – городской молочной кухне г. Якутска. 22 июня 1984 г. у четы Ксенофонтовых родился первенец – Загир Владимирович. Закончив Якутский государственный универистет биолого-географический факультет, Загир по специальности биолог.



С женой Акулиной Егоровной и сыном Загиром (3 года), 1987 год

Второй сын Айаан Владимирович появился на свет 28 сентября 1990 г. Он закончил ЯГУ физико-технический институт, по специальности инженер-электрик энергоснабжения.



Младший сын – Айаан, 14 лет (2004).

Семья – это самое важное в жизни любого человека. А в жизни творца, композитора и человека искусства она имеет самое огромное значение. Любовь и глубокое понимание жены и детей, позволило Владимиру Васильевичу полностью посвятить себя творчеству. Своей любимой жене композитор посвятил романс «Любовь» на слова Семена ДАНИЛОВА, который впервые прозвучал в исполнении народного артиста России и РС (Я), солиста Театра оперы и балета Ивана Прокопьевича СТЕПАНОВА. Своим сыновьям он посвятил песни – «Колыбельная», «Милые дети мои» (вокальный цикл) на слова народного поэта республики Семена РУФОВА.

Также необходимо сказать о следующих произведениях-посвящениях. Это песня матери «Встаньте, матери» (на слова Ивана Гаврильевича АЛЕКСЕЕВА) и две кантаты – «Памяти матери» (на слова Семена ДАНИЛОВА) и «Пока не поздно» (на слова Степана ДАДАСКИНОВА), в которых провозглашается любовь матерей к своим детям, описывается тема войны и урон от нее, который понесли все люди нашей страны.

С 1983 г. Владимир Васильевич является преподавателем музыкально-теоретических дисциплин Якутского музыкального училища. Он ведет такие дисциплины, как элементарная теория музыки, гармония, якутская музыкальная литература, инструментоведение, инструментовка, анализ музыкальных произведений и композиция. Многие его ученики тех лет работают в родной Якутии и за ее пределами, закончили высшие музыкальные учебные заведения России.



Съезд композиторов в Уфе (1983)

За долгие годы работы Владимиром Васильевичем воспитано около двухсот учащихся разных специальностей. Среди них кандидаты искусствоведения, члены Союза композиторов России Т.В. ПАВЛОВА-БОРИСОВА, Ч.К. СКРЫБЫКИНА; отличники культуры РС (Я) Э.А. КИСЕЛЕВ и Л.В. КУЛАКОВСКАЯ; музыковеды А. КУЛАЧИКОВА, П. ПАВЛОВА, А. ТАТАРИНОВА, Р. ДАВЛЕТОВА, Е. ПОПОВА, Н. ИВАНОВА и мн.др.

Учашиеся музыкального колледжа отмечают, что Владимир Васильевич обладает глубокими энциклопедическими знаниями. Очень интересны его познания в области истории Якутии и России. Его уроки всегда проходят в живом общении со студентами. Он знает большое количество деталей о жизни и деятельности известных музыкантов и исполнителей, причем и современных, и всемирно признанных классиков прошлого времени. Можно отметить, что в занятиях Владимир Васильевич широко использует междисциплинарные методы. Так, объясняя принципы инструментовки, он не только показывает технические приемы, но и связывает нотный текст с эпохой композитора, с возможностями техники оркестровки той эпохи, в которой жил и творил композитор.

С первых лет работы в колледже В.В. КСЕНОФОНТОВ ведет класс композиции. Самые способные из его учащихся продолжили свое образование на композиторских факультетах в высших учебных заведениях. Так, Саргылана ПАВЛОВА окончила Уфимский государственный институт искусств по классу композиции профессора З.Г. ИСМАГИЛОВА. Туйара УНАРОВА, выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу композиции профессора В. АГАФОННИКОВА, продолжила обучение в аспирантуре МГК (сейчас живет в Германии). Илья ИЛЬДЕРКИН обучался по классу композиции в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Выпускница отделения теории музыки и специального фортепиано Сардаана ЗАРОВНЯЕВА в 2016 г. поступила в Уфимский государственный институт искусств в класс композиции профессора Лейлы Загировны ИСМАГИЛОВОЙ.



Эдуард Алексеев – музыковед, доктор искусствоведения, Кирилл Волков, Родион Щедрин, Владимир Ксенофонтов

С 1994 г. Владимир Васильевич ведет класс композиции в Высшей школе музыки РС (Я). Его выпускник Николай МИХЕЕВ, окончив Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классу композиции у профессора, народного артиста РФ Бориса Ивановича ТИЩЕНКО, с 2010 г. является членом Союза композиторов России и членом Правления СК РС (Я).



Съезд композиторов Якутии: З.д.и. РФ, н.а. РС (Я), главн.дир. и худ.рук. Г.М. Кривошапко, дирижер ГТОиБ Гунин Борис Николаевич, зам.министр культуры ЯАССР А.М. Сердик, Министр культуры ЯАССР С.Е. Николаева.

В творческом багаже В.В. Ксенофонтова: 7 опер, 6 балетов, 1 симфония, 2 симфонические поэмы-тойуки, 2 симфонические сюиты, 1 симфоническая увертюра, 1 концерт, 5 фортепианных циклов, полифоническая тетрадь и многие другие сочинения.



После премьеры оперы «Аар Тойон Алгыhа» — 27 сентября 2012 г., ГТОиБ им. С. Омоллона. Поздравляет Августина Ильинична Яковлева, президент Ассоциации народной медицины им. В.А. Кондакова.

Обладая ярким мелодическим даром, мастерством полифонического развития и оркестровкой, а также изобретательностью решения творческих замыслов, Владимир Ксенофонтов – является новатором в области поиска новых музыкальных жанров и форм. Им совершены удачные эксперименты по соединению традиционных музыкальных жанров с национальными: в пример можно привести оперу-тойук, оперу-олонхо, балет-олонхо, этно-балет, духовную оперу-алгыс, симфоническую тойук-поэму, тойук для хора и симфонического оркестра, вокальный и инструментальный концерт-тойук, увертюру-той.

В пример подобных сочинений можно назвать – балет-олонхо «Куэрэгэй Куо» («Жаворонок») и III часть трилогии о подвигах богатыря Бэрт-Хара «Воители верхнего мира». А также этно-балет «Бохсуруйу» («Изгнание злого духа») – самое сложное, написанное в очень тяжелых материальных и духовных условиях произведение. Этно-балет композитор начал писать в 1983 г. совместно с Геннадием БАИШЕВЫМ по его хореографической разработке «Туул» – «Сон». Шаманское действо и игру на бубне показал артист государственного ансамбля танца Якутии Петр КОЛЕСОВ. Название «Бохсуруйу» дал этно-балету Афанасий Семенович ФЕДОРОВ (преподаватель колледжа культуры и искусства, засл. работник культуры РФ, засл. артист РС (Я)), который и стал соавтором литературного либретто с Геннадием Семеновичем БАИШЕВЫМ

Премьера балета с большим успехом состоялась 15 марта 1997 г. в Якутском национальном театре танца. В 1998 г. балет поставили в г. Москве в Государственном Театре Наций, а в 2000 г. в г. Санкт-Петербурге и других городах России.

К новаторским сочинениям также можно отнести и первую якутскую духовную оперу «Аар Тойон Алгыса» («Благословение Аар Тойона»). Концертное исполнение оперы состоялось в 2011 г. в рамках Республиканского форума общественности «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии». Духовная опера написана по поэме народного целителя, доктора психологических и медицинских наук, профессора, писателя, основателя «Ассоциации народной медицины» РС (Я), заслуженного работника культуры РС (Я), члена Совета Старейшин РС (Я), белого шамана (Айыы) Владимира Алексеевича КОНДАКОВА.

На создание оперы ушло несколько лет (с 1999 по 2011 гг.). Первая ее премьера состоялась в ГТОиБ им. С. Омоллона и была посвящена автору поэмы и либретто. В первой постановке были задействованы: Алексей Платонович УНАРОВ (дирижер-постановщик), Октябрина Семеновна ПТИЦЫНА (главный хормейстер), Карл СЕРГУЧЕВ (главный режиссер-постановщик) и Прокопий Дмитриевич НЕУСТРОЕВ (режиссер). Главные роли исполнили: Айыы Ойуун – Владимир ЗАБОЛОЦКИЙ (бессменный исполнитель партии), Аар Тойон – Егор КОЛОДЕЗНИКОВ, Кюн Кубэй Хотун – Прасковья ГЕРАСИМОВА, Аан Алахчын Хотун – Феодосия ШАХУРДИНА. Партию Эдьэн Иэйэхсин исполнила Марина СИЛИНА, партию Эхтар Айыысыт – Альбина БОРИСОВА.

Вторая премьера оперы была исполнена в 2014 г. и посвящена 75-летию со дня рождения В.А. КОНДАКОВА. Главным режиссером постановки стал Прокопий Дмитриевич НЕУСТРОЕВ.

Духовная опера «Аар Тойон Алгыса» посвящена вопросам верования якутов. Главная роль в ней отводится белому шаману – посреднику великого Аар Тойона, который проводит ысыах (главный праздник – встречи нового года). В основе сюжета лежит поклонение великим божествам Аар Айыы.

При работе над балетом и оперой Владимир Васильевич изучил и прочитал очень много литературы про шаманизм. К ним относятся научные труды выдающегося якутского ученого, этнографа Гавриила Васильевича КСЕНОФОНТОВА «Шаманизм» и «Ураанхай сахалар», где дан сравнительный анализ бурятского, монгольского и тувинского шаманизма (шаманы Сибири). Труды якутского ученого Николая АЛЕКСЕЕВА о религиозных верованиях тюркоязычных народов Сибири и Востока, в которых дается сравнение шаманизма Сибири и Дальнего Востока, приводятся аналогии – культурные, духовные и языковые связи. А также научные труды о религиозных мировоззрениях якутов Алексея Елисеевича КУЛАКОВСКОГО (1972).

Среди крупных сочинений композитора также известны – симфония «Аал лук мас» («Древо жизни»); балет-сюита «Ысыах»; оратория в девяти частях на либретто писателя Ивана АЛЕКСЕЕВА «Прометей России»; вокальная поэма «Подводники» на слова Анатолия ШТЫРОВА, посвященная 60-летию Великой Победы (2004-2005 гг.); балет-олонхо «Воители Верхнего мира» на либретто Айсена ДОЙДУ (СИВЦЕВА), премьера которого состоялась в 2010 г.; камерная опера «Спор между умом и сердцем» по стихотворению А.Е. КУЛАКОВСКОГО, посвященная 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства (2012); 12 фортепианных парафраз на якутские народные темы из сборника Адама Васильевича СКРЯБИНА (2012).

Среди произведений, написанных в последние годы, можно назвать балет-хореодраму «Ньырбакаан» (на либретто Афанасия Семеновича ФЕДОРОВА) по роману Василия Яковлевича ДАЛАНА «Глухой Вилюй». Премьера балета состоялась в декабре 2013 г. и в феврале 2014 г. Его исполнил Государственный театр танца РС (Я) им. С.А. Зверева (художественный руководитель и главный дирижер Николай ПЕТРОВ, постановщик-хореограф Афанасий СОЛОВЬЕВ).

В 2014 г. композитором был закончен клавир музыкальной комедии «Тиэтэйбит» («Поспешивший») на либретто Николая Денисовича НЕУСТРОЕВА. Партитуру комедии В. Ксенофонтов завершил в 2016 г., а 28 мая 2017 г. она была принята худсоветом ГТОиБ им. С. Омоллона к постановке. В июне 2017 г. состоится ее премьера.

Отдавая дань талантливому композитору и музыковеду, основоположнику якутской профессиональной музыки Марку Николаевичу ЖИРКОВУ, 125-летие со дня рождения которого отмечается в апреле 2017 г., Ксенофонтов В.В. написал: Увертюру-той № 2, посвященную 100-летию со дня основания оркестра якутских народных инструментов и 125-летию со дня рождения М.Н. Жиркова. Данное произведение было написано в 1999 г., композитор переписал партитуру в 2016 г.

24 марта 2017 г. состоялась премьера еще одного произведения, посвященного Жиркову – Фантазия на темы военных песен М.Н. ЖИРКОВА. Она была исполнена на Республиканском конкурсе оркестром якутских народных инструментов РС (Я) в г. Вилюйске и получила Гран-при. 20 апреля данное произведение прозвучало в ДДН (Дом дружбы народов) им. А.Е. Кулаковского на юбилейном концерте вилюйчан.

Необходимо отметить, что очень важным является вопрос об издании нотной литературы якутских композиторов. Многие произведения Владимира Васильевича не изданы, а существуют только в виде рукописей. И данную проблему необходимо решать в ближайшее время.

Владимир Васильевич КСЕНОФОНТОВ очень тесно общается и сотрудничает с известными народными поэтами. Так, по поэме Ивана Михайловича ГОГОЛЕВА он создает свою трехчастную симфонию «Древо жизни». В сотрудничестве с Петром Николаевичем ТОБУРОКОВЫМ была написана моно-опера (спектакль-памфлет) «Уруйаада» («Восхваление»).

Большой друг композитора Иван Гаврильевич АЛЕКСЕЕВ сочинил для него либретто для моно-оперы «Манчаары», которая включает в себя 9 песен для баса. Моно-оперу в 2001 г. исполнил народный артист России и РС (Я) Иван СТЕПАНОВ.

На либретто Сивцева Дмитрия Кононовича (Суорун Омоллона) была создана опера-олонхо «Саасчаана и Сардаана» В. КСЕНОФОНТОВА. В данном произведении объедились такие жанры как опера, сказка и театр. Опера ставилась 7 раз в 1995 г.

Народный поэт Якутии Василий Тарасович СИВЦЕВ, чьи сонеты (основатель данного жанра на якутском языке) легли в основу известных романсов композитора. По его поэме «Ньыыкан» («Никон») КСЕНОФОНТОВ планирует написать произведение для симфонического оркестра. Симфония, в основу которой легла лейтмонограмма – b-c-a-h, будет включать в себя образы камлания шамана, рождение, рассекание тела.



Творческий вечер композитора Полины Ивановой (ГТОиБ). Выпускники Уфимского гос.института искусств разных лет (стоят слева направо: Владимир Павлов, Борис Алексеев, Прокопий Неустроев, сидят – Марина Сергеева, Кирилл Герасимов, Полина Иванова, Василий Кузьмин, Владимир Ксенофонтов) – 23 ноября 2004 г., Якутск

За долгие годы жизни и творчества композитор достиг заслуженного общественного признания. Так, в 2001 г. Ксенофонтов Владимир Васильевич был включен в энциклопедический словарь «Музыканты мира» – «Большой Российской энциклопедии». Композитор был награжден: почетным званием «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)»; дипломом I степени Международного фонда «Дом Дягилева» и юбилейной медалью имени Сергея Васильевича Рахманинова за создание музыки к балету «Бохсуруйуу» (1998); почетным дипломом Российского культурного благотворительного фонда «Дом Дягилева» и Международного коммерческого союза; дипломом лауреата I степени за победу в I Электронном фестивале театрального этно-арта «Кугу сорта» («Большая свеча») 2004 г.

В 2016 г. Владимир Васильевич одним из первых получает звание почетного работника культуры и искусства РС (Я), которое сопровождалось вручением медали с бриллиантами. А 22 апреля 2017 г. композитор был награжден Почетной грамотой главы Вилюйского улуса и юбилейной медалью, посвященной 125-летию со дня рождения М.Н. Жиркова.



От всей души поздравляем нашего дорогого юбиляра, и желаем ему крепкого здоровья, творческого долголетия, благодарных исполнителей и слушателей. Пусть Ваш талант находит живой отклик у почитателей искусства. А Ваш неоценимый вклад в развитие музыкального искусства Якутии приносит Вам только радость и вдохновение!