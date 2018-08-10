Автор карты пропорций Москвы и Якутска ошибся

Якутянин Петр Андреев в своем Instagram сравнил масштабы Якутска и Москвы, составил карту-схему, задавшись вопросом: «А что, если бы вся дорожная сеть Москвы расположилась в Якутске?»

Как он только что сообщил у себя на странице, он слегка ошибся.

Вот верные пропорции МКАДа по отношению к Якутску!!!

Сейчас я всё перепроверил и вычислил, что МКАД должен быть на 121,329% больше.

Простите меня, — написал он.

На фото — исправленная схема.