Автопробег: Бедствие касается не только Вилюйской группы районов

Что дала нам поездка в Мирный?

Предлагаем вниманию читателей посты известного журналиста Владислава КОРОТОВА, который вместе с блогером Алексеем БАСЫЛАЕВЫМ отправились в автопробег по Вилюйской группе улусов. Они лично пытаются выяснить, что на самом деле произошло с Вилюем, не политизируя, не драматизируя и не сглаживая ситуацию.

Я уже упоминал о том, что наше путешествие за пробами воды в Мирный во многом носило спонтанный характер. Алексей БАСЫЛАЕВ опубликовал в фэйсбуке сообщение о том, что собирается в вилюйскую группу улусов. Я написал ему, что могу выехать с ним, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой и взять пробы воды.

Несколько моих знакомых и друзей вызвались помочь морально и материально. Ободренные такой поддержкой, мы двинулись в путь. И поскольку дело не терпело отлагательств, у Алексея не было времени должным образом подготовить к дальней дороге свой автомобиль, что сказалось впоследствии — у нас было несколько задержек по этой причине.

Конечно, я не строил никаких иллюзий насчет того, что мы сможем сделать, чего мы можем достичь. Но как бы то ни было, основную свою цель мы выполнили. Обращения, размещенные каждым из нас в соцсетях, были услышаны. Меня пригласили представители алмазной компании приехать в Мирный и собственными глазами посмотреть места событий. Это значит, что компания не закрывается полностью от общественности, готова к диалогу. И это обнадеживает. Мы взяли пробы воды на дражных полигонах Иреляхского месторождения, на ручье Таборный и дачном водоеме, откуда пошла вода на Ирелях, и на хвостохранилище обогатительной фабрики. Сопровождали нас заместитель директора Мирнинского горно-обогатительного комбината по общим вопросам Владислав ЕРЕМИН и эксперт управления маркетинга и связей с общественностью компании АЛРОСА Мария БУЗУНОВА, а на хвостохранилище нас привез начальник фабрики Дмитрий КОБЕЛЕВ.

Хотя я полностью разделяю тревогу и самый настоящий страх моих соотечественников в связи с этой катастрофой, но не являюсь сторонником излишне радикальных требований, предъявляемых некоторыми общественниками к власти и компании АЛРОСА. Голословные лозунги, призывы снять министра экологии или закрыть всю АЛРОСА пользы не принесут, нужны серьёзные, основанные на документах аргументы. Нужно вносить приемлемые предложения.

Местным администрациям населенных пунктов Вилюйского бассейна нужно прежде всего самим позаботиться о фиксировании всех нарушений водной экосистемы. При каждом факте загрязнения реки, случаях гибели птиц и рыбы нужно составлять соответствующие документы с привлечением специалистов — медиков и ветеринаров, с приложением фотографий и видеозаписей. Не стоит увлекаться публикацией и бездумными репостами в соцсетях не подтвержденных никакими документами фотографий, видео и текстов. Это только запутывает реальное состояние дела.

По приезду в Якутск мы с помощью активистов-общественников отправили за пределы республики взятые нами пробы на полное исследование. Через неделю должны получить ответ. Поэтому до получения результатов анализа проб я бы пока воздерживался от каких-то всеобъемлющих выводов. Но после этой поездки и увиденного на месте, а также бесед с земляками могу сказать следующее.

Очень хорошо и своевременно научно-технический совет Минэкологии принял решение о проведении Комплексной эколого-биологической экспедиции бассейна реки Вилюй. Это подтвердил своим распоряжением еще до избрания врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ. В 90-х годах созданный указом первого президента М.Е. НИКОЛАЕВА Институт здоровья под руководством доктора наук Вадима КРИВОШАПКИНА проводил такие менее масштабные экспедиции. В последние годы такой работы что-то не видно.

Нужно понять, что это бедствие касается не только Вилюйской группы районов. Грязное пятно протяженностью на многие километры практически не размывается в воде, как свидетельствуют жители Сунтара, оно по консистенции напоминает некую эмульсию, имеет неприятный запах, прилипнув к сапогам, с трудом отмывается. Оно миновало г.Вилюйск 4 сентября. С тех пор из-за отсутствия населенных пунктов в нижнем течении реки жители республики о нем практически не слышат. Вчера заместитель министра экологии Семен ЯКОВЛЕВ заявил, что оно уже достигло реки Лена и в настоящее время ведется контроль за обстановкой в Кобяйском и Жиганском улусах…

Самое первое, что следует сделать для населения Вилюйской группы улусов, да и всей республики в целом — это приостановить на время до выяснения всех результатов и ликвидации возможности повторения подобных происшествий производственную деятельность на территории Иреляхского месторождения. Хотя прорыв дамбы алмазники объясняют форсмажором — что подобное количество осадков выпало впервые за многие десятки лет, что прямой причиной аварии послужило переполнение водоема дачного поселка, сооруженного жителями еще в советские времена, не исключены другие варианты аварий. Но на самом дражном полигоне, где из песков речки Ирелях моют алмазы более полувека, удивляет простейшая схема сооружения защитных дамб — обыкновенные земляные насыпи напоминают самодельные плотины на сельских лугах.

Во всех вилюйских улусах необходимо было объявить режим чрезвычайного положения. Как объясняют представители государственных органов, для введения этого на республиканском уровне должно быть зафиксировано не менее 500 пострадавших (звучит, конечно, кощунственно). Но коварство таких экологических бедствий заключается в том, что последствия от их воздействия могут быть выявлены только через годы. Непонятна позиция глав Вилюйской группы улусов, которые воздерживаются открыто выступать в защиту интересов жителей своих районов, ограничиваясь требованием установки очистных сооружений и предоставления водовозной техники.

Никак нельзя оставить без внимания высказывания многих жителей, прилегающих к реке Вилюй поселений. Ежегодно во время паводка и ледостава Вилюйская ГЭС производит сброс излишков из водохранилища. Многие при этом подчеркивают, что алмазная компания «под шумок» сливает использованную воду из полигонов. Я конечно, не технарь, но никак не могу понять, куда девается использованная в производственном процессе речная вода. Ее не очищают для последующего повторного применения, она не улетучивается сама собой из открытых водоемов, в которых она якобы хранится вот уже более полувека. Значит, она либо уходит под землю и затем может через водоносные пласты попасть в реки или просто-напросто сливается в близлежащие речки. За этот огромный период времени алмазники применяли самые разные, не всегда самые передовые и обеспечивающие полную экологическую безопасность технологии.

Установка очистных сооружений в прилегающих к Вилюю поселениях — это не полное решение всех проблем. В первую очередь компания должна безукоснительно и гарантированно исключить попадание далеко не безвредных веществ в близлежащую водную среду, а оттуда — в реку Вилюй. И после этого начать работы по восстановлению экологического баланса в акватории реки, это — очень серьезное, затратное дело, которое может осуществляться в течение продолжительного времени.

В снабжении местного населения чистой водой немало проблем. Прикомандированными компанией тремя водовозными машинами их не решить. Значит, необходимо работать над проблемой альтернативного водоснабжения. Открытые источники в виде озер и речек есть почти во всех населенных пунктах. Роспотребнадзор ведет их обследование, выдает необходимые рекомендации. Кроме того, необходимо изыскать подземные источники, определить их качество и построить артезианские скважины. Что касается очистных сооружений. Население серьезно обеспокоено их будущим. Мало их приобрести и установить, нужно обеспечить их специалистами для долговременной и бережной эксплуатации, набрать кадры из числа местного населения и обучить их, предоставить все расходные материалы. Все это должна взять на себя компания АЛРОСА.

В постсоветское время алмазная компания выдвинула лозунг «Люди дороже алмазов», как он осуществлялся на деле, мы видим. Все-таки в деятельности компании превалирует именно извлечение прибыли, увеличение добычи драгоценных камней. Об этом свидетельствует то, что АЛРОСА все больше отходит от осуществления социальной политики в республике и алмазной провинции. Компания свалила всю «социалку» в Мирнинском районе на республику. Ранее наша бюджетообразующая компания выступала спонсором крупных республиканских мероприятий, как МСИ «Дети Азии» и других Спортивных игр, с помощью которых в городе Якутске и районах решались многие насущные проблемы, происходило значительное улучшение их социально-экономического состояния. Теперь же мы не видим АК АЛРОСА в списках спонсоров, постепенно снижается и участие дочерних ее компаний «АЛРОСА-Нюрба», «Алмазы Анабара» в социальной жизни Якутии. Компания планомерно выводит свои руководящие и финансовые органы за пределы республики.

Благодарю всех, кто отозвался на мой клич, это — Туйаара А., Василий ИГНАТЬЕВ, Мария Афанасьевна Е., Альберт Ионович И., Светлана Кимовна И., Светлана Александровна М., Марина Спиридоновна П., Айталина Васильевна И., Оксана Ивановна Б., Евдокия Николаевна Н., Нина Прокопьевна Г., Владимир Иннокентьевич Л., Айина Михайловна Т. Поступившие на мой счет средства израсходованы частью на нашу поездку — горючее, оплата паромов и ремонт машины, частью на оплату независимой экспертизы взятых нами проб. Питались мы в поездке за свой счет, все прочие расходы также оплачивали сами.

Владислав КОРОТОВ.