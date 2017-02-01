АвтоПедДесант Якутск – Майя вдохновил педагогов

26 января группа воспитателей МБДОУ ЦРР «Кэнчээри» г. Якутска при поддержке заведующей САВВИНОВОЙ Жанны Николаевны с целью обмена опытом в рамках проекта «Автопеддесант», выехала в село Майя Мегино-Кангаласского улуса. По якутским традициям, прежде всего задобрили духов-иччи Срединного мира, угостив их оладушками на берегу нашей великой Лены, мысленно прося благополучной поездки.



Окрыленные предстоящей встречей, доехали до границы Мегино-Кангаласского улуса, где уже ждали наши коллеги с МАОУ д/с «Кэнчээри».

Детский сад «Кэнчээри» с.Майя, который имеет историю вот уже более 45 лет, встретил нас с необычной теплотой. После кофе-брейк, нас всех пригласили в музыкальный зал, где началась официальная часть нашей встречи. Мы услышали приветственное слово работников детского сада, отрывок из олонхо, под руководством ветерана труда МАРКОВОЙ Анны Прокопьевны, очень умелое выступление детского ВИА «Ырыа ыллыгынан», Театра кружка «Мичээр» под руководством СЕМЕНОВОЙ Капитолины Константиновны.

Далее нас пригласили на экскурсию по саду, где увидели много ручных работ для интеллектуального развития, мелкой моторики, уголки, наглядные пособия, что демонстрирует творчество педагогов и их совместную работу с родителями. Взаимные мастер-классы, проведенные педагогами, дали нам всем много новых идей, возможность обменяться опытом на практике, мы почерпнули новые знания.

Так, например, мы играли как дети, собирали пазлы, клеили картинки на мастер-классе Семеновой Капитолины Константиновны — педагога высшей категории, отличника образования РС Я, обладателя знака «За вклад в развитии РС (Я)», Почетного ветерана РС (Я), обладателя гранта президента республики «Развивающие музыкальные игры». Как она правильно выбрала свой путь, свою профессию!!! Ну, очень многому научились, очень много взяли на заметку.



«Использование методики Глена Домана по раннему развитию» — презентация ПОПОВОЙ Татьяны Петровны, воспитателя высшей категории, почетного работника РФ, отличника образования РС (Я), которая работает по этой программе более 10 лет, раскрыла важные моменты по раннему, интеллектуальному развитию детей.

КАТАЕВА Мария Ивановна, воспитатель высшей категории, номинант ежегодного республиканского конкурса «Воспитатель года» — 2015 — «Педагог-новатор», ознакомила нас работой с детьми по Основам безопасности жизнедеятельности. Презентовала авторский дидактический материал по ПДД «Волшебный сундучок», в котором находятся все дидактические материалы, игры, соответствующие дошкольному возрасту ребенка, увлекающие их в познавательный мир правил дорожного движения, так необходимого в наше время.

Подкрепившись сытным, вкусным обедом, предоставили слово уже нам. Во второй половине дня с работой нашего коллектива, ознакомила ГАБЫШЕВА Татьяна Даниловна — педагог высшей категории, почетный работник образования РФ, отличник образования РС (Я). Татьяна Даниловна работает со дня открытия нашего детского сада, имеет колоссальный опыт работы с подрастающим поколением и с нашим большим, дружным коллективом.

С работой своего коллектива ознакомила ИВАНОВА Марианна Афанасьевна – заведующая ГАО ДО РС Я «ЦО и ОД «Сосновый бор» дошкольного отделения д/с Лингва. С 2015 года работают по трилингвальному образованию. Детей с малых лет обучают родному якутскому языку, а также русскому и английскому. Это одно из самых перспективных направлений современного требования к коммуникативному познанию мира.

Далее мы продемонстрировали свою творческую педагогическую деятельность, поделились с опытом работы. Первый мастер-класс показали АНТОНОВА Аида Николаевна — воспитатель высшей категории, ФИЛИППОВА Нонна Николаевна — воспитатель первой категории и ДМИТРИЕВА Елена Ионовна — воспитатель высшей категории, «Изготовление кукол из полимерной глины». Они второй год занимаются изготовлением кукол, приобщили родителей к этому творчеству. Их герои взяты из центральных позиций в системе якутского фольклора – это герои олонхо. Они дают неисчерпаемые возможности творчеству и помогают исследовать народное искусство и традиции якутов. Основная цель работы в том, что ребенок сам должен выступать в роли сказителя, играя, узнавать сюжетные линии олонхо. Наши коллеги с большим интересом принялись участвовать в создании образов кукол, для них показали поэтапное выполнение работ.

Без сотрудничества ДОУ с семьей невозможно решать никакие вопросы воспитания и развития ребенка. Основным партнером нашей работы является родитель. Хочется отметить, что в нашем учреждении это направление развивается и набирает быстрый оборот. Итак, еще одну совместную работу с родителями показала ВЫРДЫЛИНА Любовь Николаевна – воспитатель высшей категории. Работу над темой «Значение якутских настольных игр в интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста», они с ДАНИЛОВОЙ Туярой Константиновной начали три года назад. Сегодня уже готовы продемонстрировать готовую продукцию и планируют провести соревнования, начиная с параллельных групп.



Учитель-логопед ТАРАБУКИНА Анна Алексеевна отличается очень творческим подходом к своей работе. Она мой наставник, очень спокойный, располагающий к себе человек. Анна Алексеевна привезла с собой все необходимое для работы логопеда — дидактические, развивающие материалы, сделанные своими руками. Ведь, если человек создает сам, то в нем столько красок, индивидуальности и любви. Наши коллеги с удовольствием переняли ее уроки.

Самые молодые наши коллеги МАТВЕЕВА Александра Дмитриевна и ЗАХАРОВА Елена Михайловна защитили презентацию «Развивающая среда» и настольные игры для развития мелкой моторики для самых маленьких, из подручных средств. Несмотря на изобилие современных игрушек, дидактических материалов, созданная своими руками, всегда несет особенную теплоту. Мы увидели наших молодых коллег новыми глазами, открыли для себя их огромный потенциал в выбранной ими профессии – любить детей!

Психолог — Саргылана Владимировна КРИВОШАПКИНА посвятила свою коррекционную работу эмоциональной связи ребенка и родителя. Представленный опыт работы в полной мере раскрыл актуальную на сегодняшний день тему взаимоотношений в семье.

Будь то детский коллектив по вокалу, хореографии, фольклору, наш детский сад всегда становится дипломантом, лауреатом и неоднократно становился победителем, завоевывая Гран-при в различных конкурсах разного уровня. В этот день о своей работе рассказала КЫЧКИНА Лена Семеновна – педагог высшей категории, отличник РС (Я), «Якутские национальные музыкальные инструменты», «Мастер-класс по изготовлению шумовых музыкальных инструментов из подручных материалов — работа с родителями».

Человек развивается и учится всю жизнь. Этот проект дал нам возможность обменяться опытом, продемонстрировать малую частицу наших накопленных работ, и увидеть наработки коллег. Общение в непринужденной обстановке, без регламентов при выступлениях, открытость и доступность даруют вдохновение на новые начинания, новый взгляд на качество дошкольного образования.

Надеемся, что к нашему проекту присоединяться другие коллеги и мы продолжим свой путь к развитию, совершенствованию, повышению качества уровня воспитания подрастающего поколения!

В заключение оба коллектива обменялись подарками, пожелали друг другу плодотворной работы и творческих взлетов.

Огромную благодарность выражаем Татьяне Ивановне НИКИФОРОВОЙ, доценту кафедры дошкольного образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова и начальнику дошкольного отдела управления образования Мегино-Кангалаского улуса ПЛОТНИКОВОЙ Февроние Афанасьевне за поддержку идеи нашего проекта и надеемся на дальнейшее сотрудничество.



Спасибо заведующей МАОУ д/с «Кэнчээри» с. Майя РОМАНОВОЙ Екатерине Петровне и ее дружному коллективу за теплый прием.



Следующий пункт нашего автопеддесанта — Чурапча!