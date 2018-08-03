Автомойка «Туймаада-нефть» появилась и в Нижнем Бестяхе

3 августа состоялось открытие четвертой автомойки самообслуживания компании «Туймаада-нефть» в п.Нижний-Бестях.

Компания уделяет большое внимание на пожелания клиентов и стремится к улучшению качества своих услуг. Поэтому открытие автомойки самообслуживания в п.Нижний-Бестях не заставило себя долго ждать.

2018 год для компании выдался продуктивным — это уже третья автомойка самообслуживания, открывшаяся в этом году.

Автомойка самообслуживания – это специально оборудованное место, где автолюбитель может самостоятельно помыть своего железного коня. Такое нововведение появилось в Якутске в 2017 году и очень полюбилось клиентам.

Первая автомойка самообслуживания «Туймаада-нефть» была открыта весной прошлого года в городе на территории АЗС на автостраде 50 лет Октября. Открытие второй автомойки состоялось летом этого года — на территории АЗС, автострада 50 лет Октября. Третья автомойка по адресу Покровский тракт, 5 км была запущена совсем недавно — в июле этого года.

У автомойки самообслуживания большое количество плюсов: во-первых — это выгодно. В среднем водитель очищает автомобиль за 7-10 минут, которые обойдутся ему в 100-150 рублей. Стоимость одной минуты — 15 рублей. Во-вторых, это экономит время. В-третьих, водитель сам контролирует процесс мойки, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам.

Как работает автомойка самообслуживания:

Вы загоняете автомобиль в бокс. На новой автомойке предусмотрено три бокса. Вносите наличные средства в терминал и начинаете мыть авто. Сначала смочите автомобиль, двигаясь от верха к низу. Затем нанести пену. Пока вы ждете действия пены, поставьте время на паузу, тогда ожидание будет бесплатным. Далее смойте пену водой. На мойке предусмотрены держатели для ковриков, которые также можно очистить напором воды. После всех процедур вы можете вымыть руки в специально предусмотренной раковине.

В общем, компания создала все необходимые условия для удобства клиентов. В будущем сеть автомоек «Туймаада-нефть» будет расширяться, чтобы жители республики могли мыть свой автомобиль с комфортом.