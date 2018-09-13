Автомастерская для спецавтотранспорта будет построена в аэропорту Якутска

Автомастерская для обслуживания спецавтотранспорта будет построена в аэропорту «Якутск», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

Здание переменной этажности для размещения авторемонтной мастерской службы спецавтотранспорта будет расположено в северо-западной части территории аэропорта в пределах первой надпойменной террасы реки Лена. Общая площадь строения составит более трех тысяч кв метров. В рамках реализации проекта также будут проведены мероприятия по оборудованию здания инженерными системами, благоустройству прилегающей территории и другие необходимые работы.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет Акционерного общества «Аэропорт Якутск».

Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект строительства здания авторемонтной мастерской службы и, изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.