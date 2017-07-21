Автодорожный округ поздравил ветерана с юбилеем

21 июля Управление Автодорожного округа и Совет ветеранов поздравили участника обороны Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Березина с 95-летием.

За его плечами многолетняя трудовая и наполненная интересными событиями биография, в которой свой след оставила война. Прокопий Прокопьевич принимал участие в освобождении Ленинграда, а также в советско-японской войне.

Прокопий Березин был призван служить в морской фронт совсем юным, в марте 1942 после окончания речного техникума. Сначала был отправлен на остров Русский, где досрочно окончил военную школу Тихоокеанского флота, затем в 1943 направлен на Балтийский флот, на оборону Ленинграда. После снятия Ленинградской блокады в 1944 до окончания войны был переброшен на Восток, участвовал в боях против японцев. Демобилизован только в 1948 году. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», орденами Отечественной войны II степени и За заслуги перед Отечеством II степени, а также медалью, «За оборону Ленинграда». После войны продолжил служить на флоте, где 38 лет проработал капитаном в речном пароходстве.

Сейчас у Прокопия Прокопьевича большая, дружная семья, где он любимый отец, дедушка и прадедушка.

Его жизненный путь и самоотверженный труд безусловно вызывают уважение, гордость и почтение! Управление Автодорожного округа еще раз поздравляет Прокопия Прокопьевича со знаменательной датой и выражает слова благодарности за проявленный героизм, крепость духа, за чистое небо над головой! Желаем оставаться таким же энергичным, бодрым, крепкого Вам здоровья и еще долгих лет жизни!