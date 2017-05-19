Автодорожный факультет СВФУ поощрил студентов и сотрудников поездкой в Москву и Санкт-Петербург

Автодорожный факультет Северо-Восточного федерального университета наградил студентов и сотрудников за вклад в успехи факультета и активную жизненную позицию поездкой в Москву и Санкт-Петербург. Поощрительная программа учреждена постоянным партнером факультета – компанией «Сельдорстрой».

«Это стало большой неожиданностью и приятным сюрпризом для студентов и сотрудников факультета. Если данное премирование войдет в традицию, это станет большим стимулом для самоотдачи и самореализации, – говорит ответственный по воспитательной работе кафедры автомобильных дорог и аэродромов АДФ Анна Прохорова. – Думаю, что студенты будут более активно принимать участие в общественной деятельности, чтобы проявлять себя».

Как отметила руководитель группы, заместитель декана по воспитательной работе автодорожного факультета Варвара Заровняева, поездка была разработана по аналогии с программой поощрения ректора СВФУ Евгении Михайловой «Рождественские каникулы», реализуемой с 2010 года, которая дает возможность отличившимся студентам провести праздничные выходные Москве и Санкт-Петербурге. Отбор студентов проводился по результатам в учебе, науке и достижениям внеучебной деятельности.

Студенты и преподаватели посетили парад Победы в городе Санкт-Петербурге, где наблюдали масштабное шествие «Бессмертного полка», увидели парад ретро автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны, а также стали свидетелями авиационного парада, впервые прошедшего в Санкт-Петербурге. «Одним из самых ярких моментов нашей поездки стало посещение Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, которому в этом году исполнилось 220 лет», – рассказывает ответственный по воспитательной работе кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса АДФ Варвара Анисимова.

Декан автодорожного факультета Дмитрий Филиппов выразил благодарность предприятию в лице директора Сергея Яковлева за многолетнее активное сотрудничество и поддержку, оказываемую факультету. «Предприятие «Сельдорстрой» является хорошо зарекомендовавшим себя подрядчиком Управления федеральной автомобильной дороги «Вилюй», которое является нашим давним стратегическим партнером, и наши студенты получают отличную производственную практику под руководством Сергея Яковлева», – говорит Дмитрий Филиппов.

Как поделились сами студенты − обладатели первой исторической премии факультета, поездка в две столицы России обогатила их знания по истории родной страны, расширила кругозор. Они уверены, что данная форма поддержки станет отличным стимулом для студентов, а также выпускников школ и ссузов, желающих поступить на факультет.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=73858