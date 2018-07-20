Автобусный маршрут № 6 продлен до микрорайона Борисовка-1

Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с целью оптимизации маршрутной сети города Якутска и обеспечения транспортной доступности микрорайона Борисовка-1 с 25 июля 2018 года автобусный маршрут № 6 продлевает схему движения с микрорайона Борисовка-3 до микрорайона Борисовка-1.
Источник: якутск.рф.
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