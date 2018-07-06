Автобусный маршрут № 124 временно приостанавливает движение

Уважаемые горожане и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 9 июля 2018 года до дач, расположенных по Намцырскому тракту, будет осуществлять заезд маршрутный автобус № 20 с указателем 20-Н и дополнительной табличкой «Намцырский тракт» по следующему расписанию. Контр. пункты Время прохождения контрольных пунктов Намцырский тракт 7-10 10:25 16:05 19:30 Мелиорация 7:30 10:49 16:28 19:52 Медцентр 8:40 11:59 17:36 Медцентр 08:48 14:28 17:58 Мелиорация 09:58 15:38 19:08 Намцырский тракт 10:18 16:00 19:28 Контр. пункты Время прохождения контрольных пунктов Намцырский тракт 7-10 10:25 16:05 19:30 Мелиорация 7:30 10:50 16:26 19:50 Медцентр 8:40 12:00 17:36 Медцентр 08:50 14:26 18:02 Мелиорация 10:00 15:36 19:12 Намцырский тракт 10:20 16:00 19:30 Автобусный маршрут № 124 временно приостанавливает движение. Источник: якутск.рф.

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