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Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 9 июля 2018 года до дач, расположенных по Намцырскому тракту, будет осуществлять заезд маршрутный автобус № 20 с указателем 20-Н и дополнительной табличкой «Намцырский тракт» по следующему расписанию.
|Контр. пункты
|Время прохождения контрольных пунктов
|Намцырский тракт
|7-10
|10:25
|16:05
|19:30
|Мелиорация
|7:30
|10:49
|16:28
|19:52
|Медцентр
|8:40
|11:59
|17:36
|Медцентр
|08:48
|14:28
|17:58
|Мелиорация
|09:58
|15:38
|19:08
|Намцырский тракт
|10:18
|16:00
|19:28
|Контр. пункты
|Время прохождения контрольных пунктов
|Намцырский тракт
|7-10
|10:25
|16:05
|19:30
|Мелиорация
|7:30
|10:50
|16:26
|19:50
|Медцентр
|8:40
|12:00
|17:36
|Медцентр
|08:50
|14:26
|18:02
|Мелиорация
|10:00
|15:36
|19:12
|Намцырский тракт
|10:20
|16:00
|19:30
Автобусный маршрут № 124 временно приостанавливает движение.
Источник: якутск.рф.
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