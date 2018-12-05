Внесены изменения в схему движения общественного транспорта, сообщили в отделе организации и контроля транспортной деятельности окружной администрации города Якутска.

На основании протокола совещания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Якутска №63 от 25 октября 2018 года, автобусная остановка «Молокозавод» перенесена к остановке «Архив».

Автобусы всех маршрутов, движущиеся в направлении из центра города, будут останавливаться на остановке «Архив». Напомним, в середине октября здесь была открыта новая теплая остановка, где пассажиры могут с комфортом ожидать нужный автобус.