Авто: Как сэкономить время и деньги

На фирменных автозаправках «ЯТЭК» установлены автоматы самообслуживания «Питстарт». Теперь наши клиенты могут воспользоваться удобным и экономичным сервисом.

Для того, чтобы подкачать колеса или пропылесосить салон автолюбителям теперь не нужно ехать в шиномонтаж или на мойку. Все это можно сделать на фирменных заправках «ЯТЭК». Автоматы самообслуживания «Питстарт» существенно экономят время водителя, не говоря уже о деньгах.

«Нам важно создать наиболее комфортные условия для наших клиентов. Именно поэтому мы стараемся сделать сервис и инфраструктуру на наших фирменных заправках как можно более развитой и многофункциональной. Автоматы самообслуживания «Питстарт» — еще один шаг для создания комфортной среды. Для автолюбителя это очень удобно: приехал на заправку, а заодно быстро привел в порядок салон, подкачал колеса», — рассказывает о новом сервисе старший мастер АЗС ООО «ЯТЭК-МТ» Елена СОРОКА.

Сервис доступен на пяти АЗС в Якутске:

АЗС № 2 – ул. Петра Алексеева, 70/2,

АЗС № 3 – ул. Чернышевского, 1а ,

АЗС № 4 – ул. Циолковского, 24/2,

АЗС № 7 – Окружное шоссе 4 км,

АЗС № 9 – Вилюйский тракт 3 км.