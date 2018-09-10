Авксентьевы и Федоровы ликуют

Якутск. 9 сентября 2018 года. На фото слева направо: Виктор Авксентьев, Сардана Авксентьева, Владимир Федоров. Виктория Федорова, Нюргустана Лукина, Иннокентий Лукин.
Источник: SAKHALIFE.RU
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Якутск. 9 сентября 2018 года. На фото слева направо: Виктор Авксентьев, Сардана Авксентьева, Владимир Федоров. Виктория Федорова, Нюргустана Лукина, Иннокентий Лукин.
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