Авксентьевы и Федоровы ликуют

Якутск. 9 сентября 2018 года. На фото слева направо: Виктор Авксентьев, Сардана Авксентьева, Владимир Федоров. Виктория Федорова, Нюргустана Лукина, Иннокентий Лукин. Источник: SAKHALIFE.RU

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