Авиаторы Якутии сдали кровь для пациентов Медцентра

Добровольная акция по сдаче крови для пациентов Республиканской больницы №1 Национального центра медицины РС (Я) для авиаторов стала традиционной.

Мероприятие проводится уже в третий раз. В акции приняли участие более 50 сотрудников авиакомпаний «Полярные авиалинии», «Якутии» и аэропорта «Якутск». Было собрано почти 25 литров.

Генеральный директор АК «Полярные авиалинии» Семен Винокуров одним из первых сдал кровь и выразил благодарность все сотрудникам авиапредприятий, которые пришли в этот день на сдачу крови.

— Выражаю благодарность пилотам, бортпроводникам, работникам инженерно-технической службы за участие в мероприятии, — сказал Семен Викторович.

Медицинский персонал РБ №1 отметил высокий уровень организации мероприятия.