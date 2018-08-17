Авиакомпания «Якутия» задолжала ГТЛК 108 млн рублей за аренду SSJ-100

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подало в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании с АО «Авиакомпания «Якутия»» задолженности по платежам за аренду самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из картотеки арбитражных дел.

ГТЛК намерена взыскать 107,824 млн рублей. Иск подан 14 августа, к производству пока не принят.