Авиакомпания «Якутия» возглавила антирейтинг

Росавиация опубликовала статистику авиакомпаний, выполнивших в июле 2018 года больше всего регулярных рейсов с задержками. «Якутия» заняла первое место в антирейтинге: 13,99% рейсов компании были задержаны.

Royal Flight задержала 3 рейса из 31 (9,68%). Также более 5% рейсов выполнили с задержками «Полярные авиалинии», «Северный ветер» и «Уральские авиалинии».

Наименьшее количество задержек показали «Северсталь» (0,13%),«Нордавиа» (0,3%), «Победа» (0,5%), «Аэрофлот» (0,66%), «Глобус» (0,76%), «Сибирь» (0,76%), «Ямал» (0,74%) и UTair (0,8%). Чартерные рейсы чаще всего задерживали «Ираэро» (2 из 8; 25%) и «Якутия» (9 из 75; 12%).