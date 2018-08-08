Авиакомпания «Якутия» вновь задерживает рейсы

7 августа на очередную вопиющую задержку рейса авиакомпанией «Якутия» со свой личной страницы в инстаграм пожаловался народный депутат Якутии Александр Сусоев, который должен был вылететь по маршруту «Камчатка-Якутия». По его словам, рейс R3-420 должен был вылететь в 10:20 по местному времени, однако случилось это только в 22:40.

«Самолёт ещё не взлетел. Задержка на более 12 часов. Представителем авиакомпании «Якутия» нарушены многие пункты регламента и элементарная культура поведения. Будем разбираться. Нельзя так к людям относиться», — написал возмущенный парламентарий в своем личном аккаунте.

Также он добавил, что держит связь с исполняющим обязанностей генерального директора авиакомпании «Якутия» Ильей Васильевичем Пономаревым, и между ними «есть понимание». Держали ли другие пассажиры личную связь с руководством авиакомпании для ускорения вылета рейса, не известно.

Отметим, что ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании «Якутия» из-за систематических задержек рейсов. По итогам проверки были выявлены десятки нарушений. Только в мае «Якутия» допустила 24 задержки на более чем 2 часа. По сообщению прокуратуры, причины задержек – «отсутствие у авиакомпании в конкретной ситуации резервного воздушного судна или непредоставление резервного воздушного судна в связи с его неисправностью».

Авиакомпания была привлечена к административной ответственности, а генеральному директору Ольге Федоровой было внесено представление с требованием «принять меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшей деятельности авиакомпании».