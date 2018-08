Фотофакт: Авиакомпания Якутия снова задержала рейс более 4 часов. . Источник из присланного: Здравствуйте! Авиакомпания "Якутия" снова задержала рейс Якутск — Харбин. Вылет по плану 16 августа в 9 утра, но перенесли на 15:00, потом на 22:50, а сейчас перенесли на 17 августа 5 утра.. . #sakhalife #авиакомпанияякутия #ольгафедорова #задержкарейса

