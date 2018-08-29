Авиакомпания «Якутия» отменит чартеры в Харбин, Муан и Анталью

Росавиация предписала авиакомпании «Якутия» сократить чартерную программу в сентябре, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Региональный воздушный перевозчик отмечает, что такой шаг фактически не отразится на клиентах.

Решение принято по итогам очередного заседания профильной рабочей группы Росавиации. Перевозчику предписано сократить чартерные программы на 10%, но только в те дни, когда у авиакомпании запланированы регламентные работы. Это четыре даты: 1, 5, 8 и 12 сентября.

Согласно статистике Росавиации, в июле «Якутия» вошла в тройку авиакомпаний, чаще других задерживавших международные чартеры более чем на два часа. В начале августа Восточно-Сибирская транспортная прокуратура выяснила, что основная причина задержек компании — отсутствие резервных воздушных судов.

«Чартерная программа авиакомпании «Якутия» в сентябре будет сокращена на 10%. Для потребителя сокращение пройдет фактически незаметно», — сообщили ЯСИА в пресс-службе авиакомпании.

Представитель «Якутии» уточнил, что компания не занимается реализацией авиабилетов на чартерные рейсы, это относится к деятельности туроператоров.

Сокращение чартера затронет следующие направления:

Благовещенск – Харбин (01.09.18, 15.09.18)

Хабаровск – Муан (15.09.18)

Владивосток – Муан (12.09., 19.09.18)

Москва – Анталья (01.09., 08.09, 15.09, 22.09, 29.09)