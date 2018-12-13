Авиакомпания «Якутия» информирует о выполнении дополнительных рейсов

Авиакомпания «Якутия» информирует о выполнении дополнительных рейсов в декабре 2018 года по маршрутам: Якутск – Черский – Якутск: 20 декабря и 27 декабря Якутск – Батагай — Якутск: 25 декабря и 27 декабря Якутск – Жиганск – Якутск: 25 декабря Якутск – Оленек – Якутск: 26 декабря Якутск – Чокурдах – Якутск: 27 декабря Якутск – Среднеколымск – Якутск: 22 декабря и 29 декабря. Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании www.yakutia.aero, а также в любых авиакассах или по телефону центра продаж и информации 8 800 700 21 90 (звонок по РФ бесплатный). Источник: http://ysia.ru/aviakompaniya-yakutiya-informiruet-o-vypolnenii-dopolnitelnyh-rejsov/

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82