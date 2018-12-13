Авиакомпания «Якутия» информирует о выполнении дополнительных рейсов в декабре 2018 года по маршрутам:
Якутск – Черский – Якутск: 20 декабря и 27 декабря
Якутск – Батагай — Якутск: 25 декабря и 27 декабря
Якутск – Жиганск – Якутск: 25 декабря
Якутск – Оленек – Якутск: 26 декабря
Якутск – Чокурдах – Якутск: 27 декабря
Якутск – Среднеколымск – Якутск: 22 декабря и 29 декабря.
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании www.yakutia.aero, а также в любых авиакассах или по телефону центра продаж и информации 8 800 700 21 90 (звонок по РФ бесплатный).