Авиакомпания «Якутия» будет судиться с аэропортом Читы из-за поврежденного самолета

Авиакомпания «Якутия» пытается взыскать с аэропорта Читы 2,7 млн руб. за повреждение судна, сообщает «Интерфакс».

Авиакомпания «Якутия» подала в Арбитражный суд Якутии иск на 2,74 млн рублей к АО «Аэропорт «Чита» («Аэрочита», входит в «Новапорт»), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заседание суда назначено на 7 марта.

В пресс-службе авиакомпании «Интерфаксу» пояснили, что тем самым «Якутия» намерена взыскать компенсацию с аэропорта за повреждение судна Bombardier DHC-8 во время наземного обслуживания 27 августа 2016 года.