Авиакомпания «Алроса» ожидает поставку самолетов Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «Алроса» заменит устаревшие самолеты на новые производства Sukhoi Superjet 100, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

20 ноября авиакомпания «Алороса» подписала соглашение с Государственной Транспортной Лизинговой компаний (ГТЛК) на поставку в лизинг двух самолетов SSJ100.

Соглашение в рамках форума «Транспортная неделя-2018» подписали директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор «Авиакомпании АЛРОСА» Андрей Гулов.

Срок лизинга двух самолетов — до 12 лет.

«Ожидается, что поставка самолетов Сухой Суперджет 100 будет проведена до начала летнего сезона 2019 года. Новые самолеты будут работать на уже существующих маршрутах из Мирного и Новосибирска. Мы планируем ими заменить выбывающие из парка авиакомпании самолёты Ту-154 и Ту-134, которые впоследствии будут списаны. Важно, что новые самолеты смогут круглогодично совершать рейсы в один из северных аэропортов России – Полярный, который находится в Удачном — городе присутствия и работы подразделений компании», — пояснил генеральный директор авиакомпании «Алроса» Андрей Гулов.

До этого момент в авиапарке авиакомпании не было самолетов SSJ 100. Приобретение в лизинг двух подобных самолетов связано в первую очередь с обновлением флота компании. Сейчас в состав флота авиакомпании входят Boeing 737NG, Ан-2/24РВ/Ан-26-100/Ан-38-100, Ил-76ТД, Ту-154 и Ту-134, а также Ми-171/26Т/Ми-8Т.