Авиакомпания АЛРОСА дала официальный комментарий по поводу происшествия в Якутске

Авиакомпания «АЛРОСА» дала официальный комментарий по поводу происшествия 21 ноября в аэропорту города Якутска:

21 ноября после посадки самолета ТУ-134 авиакомпании АЛРОСА в аэропорту Якутска, в ходе стандартного осмотра было обнаружено повреждение одного из четырех колес (покрышки) правой стойки шасси. Во время стоянки воздушного судна в аэропорту в рабочем порядке была произведена замена колеса, и, после дозаправки, самолет благополучно был отправлен обратно в г. Мирный. Данная ситуация не несла никакой угрозы для пассажиров.