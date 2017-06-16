Авиакомпании «Полярные авиалинии» — 20 лет!

16 июня 2017 года авиакомпания «Полярные авиалинии» отмечает 20-летие со дня образования. Ровно двадцать лет назад Указом Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. НИКОЛАЕВА на базе Батагайского, Чокурдахского, Тиксинского и Колымо-Индигирского авиапредприятий было создано Государственное унитарное предприятие «Полярные авиалинии».

28 января 1998 года – авиакомпания получила сертификат эксплуатанта, который использовала вплоть до реорганизации в «Открытое акционерное общество», которое состоялось в 2010 году.

Основной задачей внутрирегионального авиаперевозчика АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» является удовлетворение потребностей населения и экономики Республики Саха (Якутия) в авиационных перевозках при полном обеспечении безопасности полетов и качественном обслуживании пассажиров. География полетов «Полярных авиалиний» представляет более 80% от всей территории Якутии, включая отдаленные арктические улусы, где авиатранспорт является единственным средством связи с миром.

За всю свою деятельность, начиная от создания предприятия до сегодняшних дней, авиакомпания перевезла более 2 миллионов человек, что более чем в два раза превышает население всей республики. Налет часов на санитарных рейсах составил за 20 лет более 60тысяч часов, во время которых спасено более 90 тысяч человеческих жизней.Ежегодно авиакомпания совершает авиабилеты охраняемых от пожара природных территорий в Республике Саха площадью 91,56 млн. га, что составляет 29,7% от территории всей республики. Это один из самых высоких показателей среди субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день авиапредприятие выполняет регулярные пассажирские рейсы по 28 межулусным направлениям и более 130 направлений по внутри улусным рейсам. Это более 100 населенных пунктов республики, включая отдаленные арктические улусы. Свыше 120 тысяч пассажиров и более 2 тысяч тонн груза и почты ежегодно перевозится на борту самолетов авиакомпании «Полярные авиалинии». Сегодня авиапарк предприятия представлен 9-ю типами ВС, адаптированных к полетам в суровых климатических, географических и метеорологических условиях Крайнего Севера. Всего на балансе авиакомпании насчитывается 55 воздушных судов, из них исправных 37 единиц, в том числе 35 собственных и 2 арендованных воздушных судна.

Авиакомпания имеет 6 филиалов: Нюрбинский, Тиксинский, Батагайский, Зырянский, Маганский производственный комплекс и собственное Агентство воздушных сообщений.

В настоящий момент авиакомпания «Полярные авиалинии» — это предприятие со стабильной системой управления, крепкой производственной базой и квалифицированным составом специалистов.