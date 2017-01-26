ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.01.2017, 13:20
Экология
Экстра
Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть
26.01.2017, 12:52
Общество
Профессор Г.Г. Макаров – крупный исследователь истории революции 1917 г. и гражданской войны в Якутии
26.01.2017, 12:36
Общество
Эксклюзив
Утверждая добро и человечность: Члены Общественного Совета УФСИН выяснили ситуацию с Сиэйэ Уола
26.01.2017, 12:30
Происшествия
В Якутии перед судом предстанут подозеваемые в растлении детей
26.01.2017, 12:13
Происшествия
Ленское управление образования наказано за лень?
26.01.2017, 11:24
Республика
Эксклюзив
Требуется правовая оценка строительным подрядам в Вилюйском улусе
26.01.2017, 11:18
Культура & Образование
Сегодня день рождения примадонны и музейного работника
26.01.2017, 10:12
Общество
Резонанс
Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован
26.01.2017, 10:07
Общество
Эксклюзив
Матвеева Людмила Ильинична. Не стираются память и традиции
26.01.2017, 9:27
Политика
Малоэнергичный Штыров сдает позиции
25.01.2017, 23:43
Столица
95-летний ветеран Второй мировой войны Афанасий Данилов
25.01.2017, 23:38
Футуролог
Эксклюзив
Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании
25.01.2017, 23:33
Общество
В Алдане инвалидов и пенсионеров обучают компьютерной грамоте
25.01.2017, 23:03
Спорт
Экстра
Владимир Балынец — абсолютный победитель Всероссийских соревнований
25.01.2017, 22:14
Столица
Экстра
Впервые в СНГ! Якутск вступил в программу ООН-Хабитат
25.01.2017, 21:27
Политика
Экстра
Федор Борисов: Искореним «мягкую» кадровую политику по отношению к коррупционерам!
25.01.2017, 20:49
Республика
Эксклюзив
В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова
25.01.2017, 20:27
Республика
Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии
25.01.2017, 18:41
Общество
Видео
Проект «Инвестиционная среда» на тему «Высокие технологии: вызовы и возможности»
25.01.2017, 18:23
Культура & Образование
Более 3 тысяч человек и 400 лошадей задействуют в съемках картины «Тыгын Дархан»
25.01.2017, 18:17
Общество
Видео
Общественники Якутии. Единое детское движение «Стремление»под эгидой главы Якутии
25.01.2017, 18:15
Общество
Видео
Школа боевых искусств «Мамонт» в Якутске
25.01.2017, 17:54
Культура & Образование
Министру образования России нравится якутская система подготовки кадров
25.01.2017, 17:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней
25.01.2017, 16:39
Общество
Журналистскому десанту показали и рассказали о ходе подготовки к навигации -2017
25.01.2017, 15:58
Экономика
Увеличена грузоподъемность на участках автодороги «Индигир»
25.01.2017, 15:32
Столица
Что запланировано построить, благоустроить, организовать в Год Добра в Якутске?
25.01.2017, 15:10
Республика
Глава Якутии улучшил позицию в медиарейтинге руководителей субъектов России
25.01.2017, 14:55
Республика
Рабочая поездка народного депутата Олега Тарасова в Мирнинский район
25.01.2017, 14:48
Общество
Любимое место отдыха горожан должно быть безопасным
25.01.2017, 14:44
Столица
Координационный совет по предпринимательству наметил план мероприятий в Год добра
25.01.2017, 14:17
Республика
Необычный флешмоб вилюйчан в честь юбилея Марка Жиркова
25.01.2017, 14:04
Спорт
Сельская хоккейная лига сыграла с командой Якутскэнерго
25.01.2017, 12:19
Общество
Эксклюзив
«Оставь надежду, всяк сюда входящий» — 2. Юрист Диодоров о деле главы Нюрбинского района
25.01.2017, 11:40
Происшествия
Резонанс
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в котельной школы
25.01.2017, 11:38
Общество
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
25.01.2017, 10:22
Происшествия
Резонанс
Подробности пожара в школьной котельной
25.01.2017, 10:17
Общество
«Коробка храбрости» дошла до детей
25.01.2017, 10:17
Происшествия
Видео
Холодовая и термические травмы в Якутии. Осторожно! ШОК-контент: 18+
25.01.2017, 10:15
Общество
Александр Саввинов поздравляет с 25 января
25.01.2017, 9:56
Республика
Эксклюзив
Пикетирование администрации Вилюйского улуса приостановлено
25.01.2017, 9:47
Происшествия
Осужден якутянин, напоивший и изнасиловавший школьницу
25.01.2017, 9:42
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, министра, поэта и мелодиста
25.01.2017, 9:21
Столица
Осторожно: гололед в Якутске
25.01.2017, 8:00
Общество
Татьянин день 2017: история, традиции и приметы 25 января
24.01.2017, 23:35
Культура & Образование
«Якутский Тарантино» ставит алтайскую пьесу
24.01.2017, 23:21
Экономика
«Сахаэнерго» построит новую дизельную электростанцию в п. Белькачи Усть-Майского улуса
24.01.2017, 23:19
Республика
Энергетики доставят в с. Андрюшкино 590 т топлива
24.01.2017, 21:18
Политика
Новый замминистра представлен коллективу минэкономики
24.01.2017, 20:14
Происшествия
Тот самый Дом престарелых и его директор оштрафованы прокуратурой
24.01.2017, 19:43
Столица
В Якутске пройдет V деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» (МЭР)
24.01.2017, 19:40
Экономика
Чудеса случаются! Вручены призы акции Энргосбыта «Онлайн оплати – айфон получи!»
24.01.2017, 19:36
Происшествия
В Якутии изъяты незаконно перевозимые бивни мамонта и 8 тонн замороженной рыбы
24.01.2017, 19:19
Сахалыы
Үтүөҕэ уонна сырдыкка сулууспалаан: Р.А. Бурнашов төрөөбүтэ 70 сылыгар
24.01.2017, 19:14
Общество
Стыдно! О согласии и примирении накануне 100-летия революции, или О несостоявшемся выступлении
24.01.2017, 18:46
Спорт
Сборная детей Якутии заняла 3 место в соревнованиях в Китае
24.01.2017, 18:36
Общество
Операция «Ледовая переправа» в Хангаласском районе
24.01.2017, 18:30
Общество
С Якутии стартует масштабный проект Open Innovations Startup Tour-2017!
24.01.2017, 18:22
Культура & Образование
В 2016 г. Якутский госмузей посетило 29 863 экскурсанта
24.01.2017, 18:10
Экология
Детские рисунки в защиту природы будут размещены в лесу вокруг Якутска
24.01.2017, 18:00
Общество
МВД Якутии и Пенсионный фонд провели совместную акцию «Осторожно, мошенники!»
24.01.2017, 17:26
Происшествия
Угонщицы застряли в сугробе
24.01.2017, 17:15
Общество
С 1 января 2017 г. услуги ГИБДД стали дешевле на 30%
24.01.2017, 16:59
Экономика
На автозимнике п.Колымское — пгт. Черский повышена грузоподъемность.
24.01.2017, 16:50
Культура & Образование
Ирина Любимова: Наша цель — многофункциональный образовательный центр
24.01.2017, 16:34
Общество
Воспитанники Алданского детского дома посетили пожарно-спасательную часть №1
24.01.2017, 16:20
Республика
В Чурапче построят канализационные сооружения
24.01.2017, 16:09
Общество
Защита главы Нюрбинского улуса подала апелляцию в Президиум Верховного суда Якутии
24.01.2017, 15:31
Происшествия
Экстра
Дело о ДТП с участием Грибчатова: В суде вскрылись процессуальные нарушения следствия
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
24.01.2017, 15:20
Экономика
Изучение недр Якутии в приоритете у федерального центра
24.01.2017, 14:39
Культура & Образование
Уникальный концерт к 135-летию Игоря Стравинского
Архив новостей
Экология
26 января 2017, 13:20
5

Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть

136904.322000e3e68842694449b0023fa88c23

18 января в Якутский комитет охраны природы поступила жалоба об обнаружении разлива авиакеросина в безымянное озеро, расположенное в поселке Жатай.
К слову сказать, в Жатае находится Якутская нефтебаза, принадлежащая ОАО Саханефтегазсбыт, откуда в аэропорт Якутска переправляется авиакеросин. Трубопровод, через который перекачивается данный вид топлива, проложен над вышеупомянутым водным объектом и принадлежит третьему лицу – Топливно-заправочной компании «Аэропорт ГСМ Сервис».
В ходе расследования выяснилось, что течь произошла по разошедшемуся сварному шву 6 декабря 2016 года. Согласно оборотно-сальдовой ведомости акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 128 от 07.12.2016, из Якутской нефтебазы было перекачено 60852 куб м, а в резервуар Топливно-заправочной компании «Аэропорт ГСМ Сервис» поступило 60622 куб м топлива. Таким образом, объем разлива нефтепродуктов на ледовую поверхность составил 230 кг (не литров). Была отобрана проба льда, результат которой показал превышение фоновой концентрации в 2993,6 раза.
Возмущает факт того, что последствия аварии компания пыталась устранить самостоятельно, не известив при этом ни администрацию п. Жатай, ни природоохранные органы. Если бы руководство данного предприятия не уволило одного из своих работников, который в отместку сообщил об инциденте в соответствующий орган, мы бы не узнали о произошедшем.
Компания «Аэропорт ГСМ Сервис» оштрафована по статье 8.13 ч. 4 «Нарушение правил охраны водных объектов» на 30 тыс. руб., кроме того, выдано предписание о проведении мероприятий по ликвидации разлива и по рекультивации земли (почвы), прилегающей к месту разлива.
К сожалению, компанию не удалось оштрафовать за сокрытие информации об аварийном разливе нефтепродуктов, по которой виновники платят более ощутимый штраф за ущерб, нанесенный окружающей среде. Согласно утвержденному Постановлению Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613, виновник обязан известить органы власти об аварийном разливе нефти и нефтепродуктов при разливе от 100 тонн.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
24.01.2017, 14:00
Происшествия
Эксклюзив
Сиэйэ Уола бросили в карцер?
23.01.2017, 16:13
Культура & Образование
Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире
22.01.2017, 12:37
Общество
Экстра
Афанасий Максимов грозит разоблачениями доценту МГУ, ЯТЭК и полиции?
23.01.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Почему самый обсуждаемый якутский министр стучался «на двери»? И воевал ли он в Ираке?
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
20.01.2017, 2:07
Общество
Эксклюзив
Дед Мороз, которого обокрали в Якутске, настолько же монгольский, сколько и якутский — организатор
20.01.2017, 15:13
Финансы
Эксклюзив
Вы не поверите! В «ГАЗПРОМБАНКЕ» мстят якутянам?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
IMG_8341-e1485353387215 Резонанс
Общество
26.01.2017

Историк Казарян: в Оймяконе Полюс холода… фальсифицирован

SHtyirov
Политика
26.01.2017

Малоэнергичный Штыров сдает позиции

f98930823b296687aae6fd42fa1c8b03 Эксклюзив
Футуролог
25.01.2017

Дата в истории: Они приняли свой гимн и флаг. О тунгусском восстании

IMG_9669 Экстра
Столица
25.01.2017

Впервые в СНГ! Якутск вступил в программу ООН-Хабитат

D25B2168 Экстра
Политика
25.01.2017

Федор Борисов: Искореним «мягкую» кадровую политику по отношению к коррупционерам!

2017_01_08_photo_00000524 Эксклюзив
Республика
25.01.2017

В Нюрбе организуют пикет в поддержку главы Попова

IMG_5473
Республика
25.01.2017

Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии

58870289238f3_IMG_3262 Видео
Общество
25.01.2017

Проект «Инвестиционная среда» на тему «Высокие технологии: вызовы и возможности»