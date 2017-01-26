Авиакеросин разлит в озеро при доставке из Жатая в аэропорт. Факт пытались скрыть

18 января в Якутский комитет охраны природы поступила жалоба об обнаружении разлива авиакеросина в безымянное озеро, расположенное в поселке Жатай.

К слову сказать, в Жатае находится Якутская нефтебаза, принадлежащая ОАО Саханефтегазсбыт, откуда в аэропорт Якутска переправляется авиакеросин. Трубопровод, через который перекачивается данный вид топлива, проложен над вышеупомянутым водным объектом и принадлежит третьему лицу – Топливно-заправочной компании «Аэропорт ГСМ Сервис».

В ходе расследования выяснилось, что течь произошла по разошедшемуся сварному шву 6 декабря 2016 года. Согласно оборотно-сальдовой ведомости акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 128 от 07.12.2016, из Якутской нефтебазы было перекачено 60852 куб м, а в резервуар Топливно-заправочной компании «Аэропорт ГСМ Сервис» поступило 60622 куб м топлива. Таким образом, объем разлива нефтепродуктов на ледовую поверхность составил 230 кг (не литров). Была отобрана проба льда, результат которой показал превышение фоновой концентрации в 2993,6 раза.

Возмущает факт того, что последствия аварии компания пыталась устранить самостоятельно, не известив при этом ни администрацию п. Жатай, ни природоохранные органы. Если бы руководство данного предприятия не уволило одного из своих работников, который в отместку сообщил об инциденте в соответствующий орган, мы бы не узнали о произошедшем.

Компания «Аэропорт ГСМ Сервис» оштрафована по статье 8.13 ч. 4 «Нарушение правил охраны водных объектов» на 30 тыс. руб., кроме того, выдано предписание о проведении мероприятий по ликвидации разлива и по рекультивации земли (почвы), прилегающей к месту разлива.

К сожалению, компанию не удалось оштрафовать за сокрытие информации об аварийном разливе нефтепродуктов, по которой виновники платят более ощутимый штраф за ущерб, нанесенный окружающей среде. Согласно утвержденному Постановлению Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613, виновник обязан известить органы власти об аварийном разливе нефти и нефтепродуктов при разливе от 100 тонн.

Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).