Авиация МЧС России задействована в тушении лесных пожаров на территории Якутии

Воздушное судно Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России задействовано для тушения природного пожара в Вилюйском районе, где сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка.

За прошедшие сутки самолетом-амфибией Бе-200 ЧС произведено 22 сброса, всего на очаги природного пожара сброшено более 140 тонн воды.

«Путем многократных сбросов воды самолетом-амфибией на кромку пожара создается заградительная полоса, которая останавливает распространение огня. После окончания работы нашего самолета наземные группировки ликвидируют возгорания», — отмечает Олег ЛАПУТЬКО, командир авиационного звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, командир воздушного судна Бе-200 ЧС.

Также за прошедшие сутки для переброски сил и тушения лесного пожара на территории Усть-Алданского района применялся вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством. Данным воздушным судном за сутки на очаги лесного пожара было сброшено 6 тонн воды.

Якутской территориальной подсистемой РСЧС осуществляются все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории Республики Саха (Якутия) в настоящее время нет. Ситуация с лесными пожарами находится под контролем.

На территории республики действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории Республики Саха (Якутия) действует особый противопожарный режим.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)