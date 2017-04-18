«Аве Мега Дискотека» — самое убойное мероприятие этой весны

22 апреля в спортивном комплексе «Триумф» состоится самый ожидаемый и грандиозный фестиваль «Аве Мега Дискотека» с участием ярчайших артистов российской эстрады:

Зажигательный Митя ФОМИН с барабанным шоу. Ранее бессменный фронтмен популярной группы Hi-Fi, а теперь успешный сольный исполнитель, неоднократный лауреат престижных музыкальных премий «Золотой Граммофон», «МУЗ-ТВ», RU.TV. и фестиваля «Песня года». Митя представит зажигательную концертную программу, в которой знакомые и любимые всеми песни впервые прозвучат в акустических аранжировках. Живой звук, инструментальное исполнение, откровенные монологи и интерактивное общение с залом раскроют певца с абсолютно новой стороны.

Лидер, солистка и основатель легендарной группа «Рефлекс» Ирина НЕЛЬСОН готовит для якутских зрителей танцевальную программу, которая состоит исключительно из золотых хитов. Она исполнит свои самые горячие хиты: «Сойти с ума», «Нон-стоп», «Я тебя всегда буду ждать», «Первый раз», «Потому что не было тебя», «Может быть показалось», «Люблю» и другие. Любимица публики подарит настоящий драйв, море позитива и хорошего настроения.

Самый эпатажный исполнитель отечественной эстрады ШУРА с красочным шоу – балетом взорвут зал CК «Триумф». Хиты короля эпатажа 90-х, певца Шуры, а по паспорту Александра Медведева, «Холодная луна», «Ты не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и «Твори добро» звучали на каждом углу. Талантливый певец Шура, которого любят за хорошие песни и неиссякаемый оптимизм, подарит якутским зрителям настоящее шоу.

Покорители женских сердец — поп-рок группа «Челси», образовавшаяся в результате проекта «Фабрика звёзд-6», продюсером которой стал Виктор ДРОБЫШ. Первый хит группы «Чужая невеста» дошла до второй строчки хит-парада «Золотой граммофон» Русского радио и продержалась в нём больше двадцати недель. Вторым хитом группы стала песня «Самая любимая», которая покорила все хит-парады страны. Эта песня в дальнейшем принесла им «Золотой граммофон».

Александр БАБЕНКО — певец, обладатель роскошного голоса, автор песен, финалист нашумевшего телевизионного конкурса «Голос 2». Выступал в команде Александра ГРАДСКОГО. Филолог-испанист по образованию.

Организаторы покажут вам яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд. «Аве Мега Дискотека» – это самые лучшие хиты, невероятное мультимедийное шоу с использованием новейших концертных технологий и прекрасная атмосфера всеобщего отрыва и куража. Для этого шоу готовится уникальный аудио-визуальный контент, музыкальная программа и сценарий выстраиваются на основе концепции мероприятия.

Ведущие фестиваля: Эдик ЯКУТ и Лиза ГАЗИЗОВА.

Супер приз – роскошный частный дом от строительной фирмы «Алаас строй». А также iPhone, путевка в Таиланд, сертификат на обучение в автошколе и другие ценные призы.

Стоимость билетов: 1500-3000 руб. Билеты в кассах кинотеатра «Центральный» и ТРК «Туймаада» (1 этаж).

Справки по телефону: 700-701. Начало: 18:00. Не пропустите самое убойное мероприятие этой весны! До встречи в ЦСП «Триумф»!