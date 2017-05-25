Авария оставила без света почти 100 тысяч жителей Якутии

Около 96 тысяч жителей Якутии остались без электричества из-за аварии на подстанции «Чурапча», сообщает Минэнерго РФ.
«Без электроснабжения остались бытовые потребители Таттинского, Томпонского, Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского улусов», — сообщили в ведомстве.
К настоящему времени электроснабжение в пяти районах Якутии восстановлено. «На данный момент все запитано, электроснабжение пяти районов восстановлено. В общей сложности без электричества эти районы оставались от 15 до 40 минут», — сказал первый замминистра ЖКХ и энергетики республики Николай Дураев.
Сейчас энергетики устанавливают причины аварии.comments powered by HyperComments
Источник: http://tass.ru/proisshestviya/4279851