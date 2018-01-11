Авария: Мастерские художников залило водой

Мастерские Союза художников Якутии, по проспекту Ленина, 42, залило водой.
Как сообщает у себя на странице художница Галина Окоемова, авария произошла из-за отключения воды на магистральной линии Водоканала.
«Наши мастерские и так в аварийном состоянии и ещё столько воды утекло под здание. Это ужас какой-то!» — возмущается член Союза художников России.
В здании располагаются мастерские известных художников Якутии, Исая Капитонова, Галины Окоемовой и других.
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Источник: SAKHALIFE.RU