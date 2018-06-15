Астролог Александра Киселева: Все, что делает компания «Киэргэ» — это всегда знак качества!

С момента своего открытия галерея «Симфония вечной мерзлоты» уже приобрела многочисленных почитателей и ценителей. Горожане и гости столицы по достоинству оценили представленные рукотворные шедевры известного модельера Августины Филипповой. Здесь можно увидеть легендарные костюмы художника-модельера: Чыысхаан, Солнечная Куо, Хомус, Чолбон, и новые — из последней коллекции, завоевавшей гран-при на Международной Fashion Week в Москве. В галерее также представлены старинные украшения народов мира. Отметим, что галерея «Симфония вечной мерзлоты» действует с 27 апреля в рамках благотворительной программы «Бизнес и культура» ювелирной компании «Киэргэ».

В галерее проводятся не только экскурсии, но и различные мероприятия: презентации, семинары, концерты. Так, на днях в зале галереи состоялся семинар «Фен-шуй дома», который провела астролог, детский писатель, журналист, учредитель Благотворительного фонда «Волшебный сундучок» Александра Киселева.

«Все, что делает компания «Киэргэ» — это всегда знак качества! А невероятная по духу атмосфера в галерее, созданная для гениального модельера Августины Филипповой – завораживает с первых секунд.Мы отлично провели семинар. Здесь свободно разместились со столиками. Комфорт, прохлада и красота окружали нас в зале. Очень благодарны руководству за высокую организацию в создании уюта для проведения семинара. Все последующие проекты планируем проводить только в ювелирном доме «Киэргэ»,— отметила Александра Киселева.

Все желающие могут посетить галерею по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, 9/2, 2 этаж.