Ассоциация строителей АЯМа поздравляет с Днем знаний

Дорогие ученики, родители и педагоги!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и от себя лично поздравляю вас с началом нового учебного года и с Днем знаний!

1 сентября – праздник, который для каждого человека имеет свое личностное значение. Для студентов и школьников, особенно для первоклашек, впервые открывающих двери школ, он наполнен ожиданиями интересных открытий и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми учителями, а для нас взрослых несет светлые и теплые воспоминания о счастливой поре детства и юности, школьных товарищах.

В современном мире знания лежат в основе любого дела. Они – основа любой профессии, двигатель прогресса, обязательное условие успешной карьеры и интересной, полноценной жизни в целом. Поэтому особые пожелания хочется сказать в этот день педагогам, учителям. От вашей мудрости, таланта и терпения зависит самодостаточность и успешность учеников, будущее нашего района, республики и страны. Здоровья вам, дорогие учителя, любознательных и благодарных учеников!

А родителям, коими многие из нас тоже являются, желаю просто любить своих детей и помогать им достигать новых высот. Ведь кто лучше нас знает своих детей и их возможности.

Желаю всем неиссякаемой энергии, интересной и насыщенной событиями школьной жизни!