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Экономика
19 июня 2018, 11:44
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Ассоциация строителей АЯМ» ЗА социально-частное партнёрство

Соглашение социально-частного партнерства подписали ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и власти муниципального образования «Город Алдан». Согласно соглашению на месте бывшего здания клуба «Аист» по ул. Гагарина, д.10 г. будет построен новый многоквартирный ведомственный жилой дом, на первом этаже которого разместится городской музей.

Также стороны договорились совместно участвовать в благоустройстве и асфальтировании прилегающих к дому территорий с созданием парковой зоны отдыха, детской игровой зоны и стоянки автотранспорта.

Открытие современных кинозалов в Алдане и Томмоте, ежегодное асфальтирование муниципальных дорог, работы по благоустройству городских и поселковых территорий, участие в подготовке республиканского праздника Ысыах Олонхо-2018 — это ещё не полный перечень мероприятий, в которых постоянно участвует ООО «Ассоциация строителей АЯМ» в рамках ранее заключенных соглашений социально-частного партнёрства.

Справка:
ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.

 

 

 

Источник: ООО «Ассоциация строителей АЯМ».
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