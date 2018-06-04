Ассоциация строителей АЯМ: высокое качество дорог

«Ассоциация строителей АЯМ» — это асфальтирование дорог в Алданском районе с гарантированным высоким качеством.

Ассоциация строителей АЯМ после зимнего периода возобновила работы по асфальтированию дорог в муниципальных поселениях Алданского района. В рамках муниципального — частного партнёрства между ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и МО «Город Томмот», а также в целях подготовки инфраструктуры поселения к празднованию самого ожидаемого республиканского праздника «Ысыах Олонхо-2018» работы начались в городе Томмот по улице Нагорная.

3 июня комиссией в составе исполнительного директора Егора Алексеевича Фролова, мастера участка Романа Александровича Проценко, представителя общественного совета при МО «Алданский район» Дмитрия Сергеевича Бузова проведен контрольный осмотр и подведены промежуточные итоги с оценкой «хорошо».

Водителям автомобильного транспорта рекомендуется соблюдать установленные знаки и временно ограничить скорость при движении во время проведения дорожных работ.