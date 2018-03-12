«Ассоциация строителей АЯМ» устроила праздник для алданской детворы

Легко ли быть девчонкой? На этот непростой вопрос ответили участники конкурсной программы с одноименным названием, которая прошла 10 марта на площадке Торгово-развлекательного центра «Чудо-парк» Участвовали не только девчонки, но и представители сильного пола, среди которых были и соискатели на звание супермена из прошлой программы.

Организаторы: ведущая Елена Осипчук и администратор ТРЦ Лариса Кликоцкая как всегда постарались сделать программу интересной, разнообразной по содержанию конкурсов и веселой. Некоторые конкурсы по просьбам ребят, не в первый раз принимающих участие в подобных мероприятиях, пришлось повторить, но основная составляющая программы оставалась загадкой с элементами неожиданности, что вызывало взрыв смеха на площадке.

«Мы раскрыли своих детей с совершенно другой стороны. Они показали знания в области моды, кулинарии, знания профессий. От зубов отскакивали пословицы и поговорки, а в танцевальном батле им не было равных,- поделились впечатлениями родители участников, горячо болеющих за команду мальчиков. – Нам нравится отдыхать семьями в этом Центре. Не имея возможности выезжать в большой город, наши дети не обделены вниманием. Они смотрят те же фильмы, что и их сверстники в центральных городах России, играют в такие же игровые автоматы. И участвуют в замечательных игровых программах, которые организует администрация Центра. Кроме этого всегда отличные призы от «Ассоциации строителей АЯМ». Спасибо, что в нашем городке есть подобная инфраструктура, где можно отдохнуть с детьми».

Да им пришлось попотеть. Ведь кроме традиционных конкурсов пришлось в паре с другом надеть и застегнуть рубаху, колготки, завязать бант. И это все на скорость. А вот перенести девчонок на спине оказалось под силу всем рыцарям.

И конечно по традиции – заслуженные призы от «Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали», главных устроителей детских мероприятий в ТРЦ «Чудо – парк».