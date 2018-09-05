«Ассоциация строителей АЯМ»: ТРЦ «Чудо парк» исполнилось 7 лет!

Торгово-развлекательный центр «Чудо-парк» 2 сентября отметил седьмой день рождения!

Сегодняшний именинник — это магазины, салоны красоты, кафе, фитнес-зона, кинотеатр, зоны развлечений для детей и взрослых; зал с тридцатью игровыми автоматами, семь лет назад начавший работу с двух автоматов. Все они приобретены в компании ООО «ODA», что гарантирует их качество и надежность.

Юные завсегдатаи заранее готовились к празднику, присылая свои фотографии с праздников «Чудо-парка», а еще они отправили пожелания к дню рождения. Десять участников, чьи фото были признаны самыми интересными, а пожелания самыми душевными, удостоились памятных подарков .Эти ребята получили чайные кружки с логотипом заведения, их фото-снимки еще долго будут красоваться на именинном стенде.

И вот наступил день рождения. До начала игровой программы, которую вели король Джулиан со своими верным друзьями львом Алексом, зебренком Мартином и бегемотихой Глорией (ростовые куклы), всем желающим было предложено раскрасить руками холст в технике стик-арт. Было очень занимательно и интересно: юмористический экскурс в историю, шуточное знакомство, танцевальные конкурсы, плавно перетекшие в массовый флэш-моб. С музыкальным поздравлением выступили начинающие, но уже ярко заявившие о себе спортсмены Всероссийского клуба чир спорта и чирлидига «ЧирЛэб». Это направление работает в Алданском районе при поддержке Федерации Чир Спорта и Чирлидинга РС (Я). По счастливому стечению обстоятельств на празднике присутствовало 2 именинника, одному из которых тоже исполнилось 7 лет. Все участники праздничной программы посчитали это добрым знаком: “Чудо-парк” растет вместе со своими гостями!

Но главным сюрпризом, без сомнения, стал «Чудо – торт», состоявший из сладких подарков и пачек вкусного сока. Приехавший на тележке в сопровождении паровозика, из которого били яркие праздничные световые фонтаны, он вызвал восторженные возгласы детворы.

Праздник не просто удался, но и завершился ярким акцентом: дети завершили свои работы на холсте с надписью «С днем рождения, Чудо-парк!»