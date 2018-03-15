Ассоциация строителей АЯМ:  с заботой о партнерах

«С 01 апреля на переправе Якутск — Нижний Бестях реки Лена планируется снижение грузоподъёмности, с последующим закрытием ледовой переправы с середины апреля, что вызвано природными условиями и состоянием ледового покрова», — уведомляет своих партнеров ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Руководство компании просит в срок не позднее 10 апреля. заблаговременно спланировать отправление грузов с их конечной доставкой в г.Якутск и другие районы республики, маршрут которых будет проходить через реку Лена.

Дополнительная и уточненная информация будет размещена после её утверждения и первичной публикации на официальных сайтах органов государственной власти.

Справка

«Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» зарегистрировано Постановлением Совета Министров Якутской – Саха ССР 08 февраля 1991г.Является одним из градообразующих предприятий Алданского района Республики Саха (Якутия). Основным видом деятельности является переработка и доставка грузов на железнодорожном транспорте на станциях Нижний Бестях, Томмот, Алдан Республики Саха /Якутия/.

Дополнительные виды деятельности: промышленное и гражданское строительство, строительно-монтажные работы, производство щебня, бетона, асфальтобетонной смеси, тепловой энергии, автотранспортные услуги, перевозка грузов водным транспортом, предоставление в аренду помещений, зданий, земельных участков, содействие развитию бизнеса и сельского хозяйства.