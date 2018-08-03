Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем железнодорожника

Дорогие земляки! Уважаемые партнеры железнодорожной отрасли!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» горячо поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!

Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии отечественной экономики, повышении ее конкурентоспособности. От ее эффективной работы прямо зависит уровень жизни миллионов граждан. Эффективное, слаженное функционирование всех звеньев железнодорожного транспорта — одно из ключевых условий динамичного развития регионов и экономики России.

Настало время, когда якутяне уже не мыслят себя без железнодорожной отрасли и без того многочисленного перечня услуг, которые она предоставляет населению.

Дорога земли Олонхо, благодаря которой во многом осуществляется рост экономики, реализация крупных инвестиционных и социальных проектов, создание рабочих мест, занятость местного населения, навсегда вошла в нашу жизнь.

В этот праздничный день от всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с железной дорогой, доброго здоровья, бодрости духа, осуществления всех жизненных планов и хорошего настроения! А вашим близким, всем, кто разделяет с вами труды, заботы и радости счастья и благополучия!

С уважением,

Исполнительный директор Е.А. Фролов.