Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем России

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» искренне поздравляю вас с государственным праздником — Днем России.

Это событие символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей страны и является закономерным шагом в многовековом стремлении народов к миру и процветанию.

Россия является домом для миллионов людей, искренне заботящихся о благополучии будущих поколений, разделяющих одни ценности, и этот день напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, экономическое благополучие городов и сел, социальную стабильность.

Жители Республики Саха (Якутия) достойно выполняют свой гражданский долг, содействуют консолидации общества, вносят значимый вклад в развитие нашей великой страны. Мы гордимся, что в этой большой работе есть весомый вклад Алданского района и конкретно нашего предприятия, которое 27 лет добросовестно работает на Якутской земле.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, уважения к славной истории и сегодняшнему дню великой России!