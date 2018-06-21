Ассоциация строителей АЯМ осуществляет поставку кислорода технического назначения

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» увеличила объём производства кислорода технического назначения в связи с возрастающим спросом со стороны строительных организаций, в том числе участвующих в строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири».

В короткий летний период в Алданском районе возрастает количество строящихся промышленных и гражданских объектов. Для проведения сварочных работ, выполняемых при производстве строительно-монтажных работ, всегда требуется кислород высокого качества.

Сертифицированная кислородная установка АКС-25-150, расположенная на грузовом дворе станции Алдан, предназначена для получения кислорода из атмосферного воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбции, дальнейшего сжатия кислорода до давления 15 МПа (150 кгс/см2) и закачки в стандартные кислородные баллоны через наполнительную рампу. Для эксплуатации оборудования ООО «Ассоциация строителей АЯМ» имеет соответствующую лицензию, выданную органами Ленского управления Ростехнадзора.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы ( 27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.