Ассоциация строителей АЯМ: Новое пополнение технопарка ускорит работы по устройству земляного полотна

Новый дорожный вибрационный каток, на неделе пополнил парк специальной техники Ассоциации строителей АЯМ.

«Значимость катка трудно недооценить, ведь с его приобретением в разы увеличиваются работы по строительству собственного грузового двора на станции Нижний Бестях, — рассказывает заместитель исполнительного директора Сергей Юрьевич Григорьев, — работы на этом объекте ведутся непрерывно и приобретение новой техники нам необходимо как воздух. Поставщик ООО «Магистраль» г. Благовещенск не подвёл по срокам и предоставил нам годовое гарантийное обеспечение вибрационного катка, что немаловажно в производстве».

После обязательного планового осмотра службой главного механика и проведения необходимых регистрационных процедур, каток будет направлен на «линию трудового фронта», а пока металлический корпус новой техники ярко сверкает в лучах алданского июньского солнца.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы ( 27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского района.

При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях в цепочку основных звеньев включена перевозка грузов водным транспортом.