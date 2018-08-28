Ассоциация строителей АЯМ: Мы не можем быть равнодушными к проблемам алданцев

В минувшую субботу, 25 августа 2018г. в администрации МО «Алданский район» состоялось совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов при участии врио главы республики Айсена Николаева, членов правительства республики, глав поселений, руководителей предприятий и учреждений района, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

К участию в данном совещании был приглашён исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Фролов. Именно эта компания зарекомендовала себя в районе и в республике как предприятие, где проблем с поставкой тепла не бывает никогда. Технология работы пяти котельных продумана до мелочей. Но для предприятия, которое работает на Алданской земле более четверти века, проблемы района воспринимаются так же остро, как свои собственные.

Второй не менее важной темой, обсуждаемой на совещании, было переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Врио главы республики отметил, что в ближайшие годы будет усилена работа по сносу аварийного жилья в Алданском районе. Финансирование будет открыто с 1 января 2019 года. Строительство жилья пойдет по пути комплексной застройки. Айсен Сергеевич обратил внимание главы районной администрации, что до конца года все планы по каждому населенному пункту, где будет проходить застройка, должны быть определены.

Тема строительства так же напрямую касается Ассоциации строителей АЯМ. В активе предприятия уже несколько домов и социальных объектов.

В понедельник 27 августа 2018г. в ООО «Ассоциация строителей АЯМ» состоялось расширенное совещание заместителей и руководителей служб по выполнению поставленных задач врио главы республики.

Заместитель исполнительного директора по тепловодоснабжению Михаил Мисюра сообщил о проведении завершающих ремонтных работ и подготовке к запуску котельного оборудования в установленный срок. Готовность предприятия к отопительному сезону подтвердил заместитель исполнительного директора по производству Алексей Иванов:«В настоящий момент к подаче тепла и горячего водоснабжения к началу отопительного сезона мы полностью готовы по всем объектам», на всех котельных имеется достаточный запас угля».

Главный инженер Сергей Григорьев сообщил присутствующим о ходе проведения строительных работ разгрузочно-погрузочного комплекса на станции Нижний Бестях, а также о наличии производственных мощностей, позволяющих принимать участие, в качестве генерального подрядчика в реализации программ по строительству жилья для переселяемых граждан в Алданском районе. Кроме того, два жилых многоквартирных дома №16, №17 по ул. Кирова, г. Томмот уже готовятся к сдаче и вводу в эксплуатацию для последующего заселения.

По окончанию совещания был составлен план реализации поставленных задач, который был утверждён исполнительным директором ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егором Фроловым.«Мы все живем в Алданском районе. Это наш дом, а значит и проблемы должны решать сообща и относиться к ним как к своим», -завершил совещание Егор Алексеевич.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы ( 27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.Объём выработки тепловой энергии котельными ООО «Ассоциация строителей АЯМ» на территории Алданского района РС/Я/ в квартал составляет 31841ГКал.Компания является членом Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» и одним из первых получило право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда не более 500 млн. руб.