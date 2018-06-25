Ассоциация строителей АЯМ имеет обособленное подразделение в п. Нижний Бестях

Обособленное подразделение ООО «Ассоциация строителей АЯМ» успешно функционирует на станции Нижний Бестях, поселка Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского улуса РС(Я).

Теперь налоги на доходы физических лиц, осуществляющих переработку грузов, и работающих на строительстве грузового двора ООО «Ассоциация строителей АЯМ» на железнодорожной станции Нижний Бестях, непосредственно поступают в бюджет Мегино-Кангаласского района.



Понятие обособленного подразделения приведено в ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой под таковым понимается любое отделение юридического лица, территориально отдаленное от него и имеющее стационарные (т. е. функционирующие на протяжении более чем 1 месяца) рабочие места.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Республике Саха (Якутия) в установленном порядке 21 мая 2018 г. зарегистрировано обособленное подразделение ООО «Ассоциация строителей АЯМ» на станции Нижний Бестях.



Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.