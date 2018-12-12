Ассоциация строителей АЯМ и алданский общественный совет обсудили вопросы ЖКХ

Определяющим моментом встречи исполнительного директора «Ассоциации строителей АЯМ» Егора Фролова с председателем Общественного совета Алданского района Иваном Удовенко, которая состоялась 11 декабря текущего года, стал осмотр котельной №1 (ПАТО) г.

Алдан по адресу ул. Космачёва, д. 5 «Б».

Иван Иванович ознакомился с работой оборудования, осмотрел неснижаемые запасы угля на

прилегающем складе, побеседовал с мастером котельной Максимом Рискиндом, встретился с

трудовым коллективом данного структурного подразделения.

На встрече обсуждались вопросы закупки и качества поставляемого угля, результаты ремонтной программы, квалификация и текучесть кадров, социальное обеспечение сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда, планы модернизации действующего котельного оборудования и перспективы его газификации.

В завершении встречи Иван Иванович Удовенко пообещал усилить контроль за качеством оказания коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями со стороны Общественного совета, а от имени населения и общественности поблагодарил в лице Егора Алексеевича Фролова коллектив ООО «Ассоциация строителей АЯМ» за ответственную работу в данной сфере.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в

республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции

Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (27 лет) и солидную

деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.