Ассоциация строителей АЯМ готовится к отопительному сезону

Готовь сани летом, а телегу зимой — эта пословица как нельзя точно передает стиль работы Ассоциации строителей АЯМ, которая с самого начала лета начала активную подготовку к отопительному сезону.

За первый истекший месяц сделано многое: проведена ревизия редукторов шлакозолоудаления, насосов первого контура. За счёт собственных оборотных средств в летний период уже установлено два котла. Ещё два котла на стадии завершения изготовления на заводе поставщика в Братске. В ближайшее время они будут отгружены и доставлены железнодорожным транспортом. Общая суммарная тепловая мощность четырёх котлов котельной №2 составит 5 МВт (мегаватт). Помимо отечественного оборудования на котельной уже давно используются качественные, и не вызывающие нареканий насосы второго контура, изготовленные на заводе Вило (WILO), Германия.

В отдельном тепловом пункте также предстоит ревизия и установка дополнительных теплообменников, насосного оборудования.

Шестого июля на котельной №2 города Алдана по улице Тарабукина состоялось выездное рабочее совещание по подготовке к отопительному сезону. Участвовали исполнительный директор по тепловодоснабжению Мисюра М.П., мастер котельной Бурлаков В.А., представитель общественного совета при МО «Алданский район» Бузов Д.С. Подготовка осуществляется в соответствии с планом, утвержденным исполнительным директором ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Е.А. Фроловым.

В июне заместитель исполнительного директора по тепловодоснабжению находился в командировке на Братском заводе отопительного оборудования, где лично контролировал ход исполнения договорных обязательств по изготовлению и отгрузке котлов.

«Силами предприятия проводится ремонт, модернизация и других котельных находящихся в эксплуатации, уже сформирован значительный запас угля на угольных складах, поставка горячей воды в жилые дома производится в установленном порядке», — резюмировал Михаил Мисюра.

На рабочем совещании были затронуты и вопросы, касающиеся ремонта котельных и тепловых сетей Алдана, Томмота и Якокита.

Пресс-служба Ассоциации строителей АЯМ

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.