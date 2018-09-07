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7 сентября 2018, 14:23
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«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании

7 сентября стал счастливым днем для 24 жителей г. Томмот, получивших ключи от новых квартир трёхэтажного жилого дома №17 по ул. Кирова.

Застройщиком объекта выступило ООО «Ассоциация строителей АЯМ», которое сдает уже не первый дом в Томмоте в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. «Темп сдачи жилья и качество высокие»,-  такую оценку дает руководство  муниципального образования «Город Томмот» и сам новоселы.

«ООО «Ассоциация строителей АЯМ» — одно из немногих промышленных и одновременно социально- ориентированных предприятий Алданского района и Республики Саха(Якутия), работающее исключительно в интересах населения. Яркий показатель этому жилищное строительство. Ведь там, где строятся дома и объекты соцкультбыта, там  населенный пункт  живет и развивается», — поделился своими мыслями заместитель исполнительного директора по производству  Алексей Иванов.

В процессе строительства у данного предприятия пятиэтажный дом по адресу Гагарина 10 в городе Алдан.В Томмоте, по адресу Кирова 16, совсем скоро еще один дом гостеприимно распахнет двери для новоселов.

Кстати первым в новый дом сегодня с большим удовольствием вошел кот. Новостройка явно пришлась по душе домоседу.

 

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станциях Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (27 лет) и солидную деловую репутацию.Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия).При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лену.

Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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