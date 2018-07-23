Ассоциация строителей АЯМ: 8 лет подъема сельского хозяйства в Алданском районе

Вот уже восемь лет, начиная с 2010 года ООО «Ассоциация строителей АЯМ» реализует сельскохозяйственный проект Якокитский агрогородок. Выкупив обанкротившийся колхоз «Якокит», аямовцы на его базе создали Алданское агропромышленное предприятие, которое и занялось развитием агрогородка. Проект был защищен на Республиканском форуме и вошел в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016г.г.».

Несмотря на сложные климатические условия (в зимний период температура в поселке Якокит достигает — 45С) и последствия финансового кризиса в стране, ООО «Ассоциация строителей АЯМ» путем постоянных финансовых инвестиций приобрело и построило следующее имущество:

Коровник, коровник-телятник, молочно-товарная ферма, модульная котельная КМТ 2,5 мощностью 2,2 Гкал, трассы тепловодоснабжения, сельскохозяйственные угодья площадью 16 267 550кв.м., цех по переработке 2 тонны молока в сутки, сенохранилище, крупно-рогатый скот в количестве 200 голов, тракторы Беларус 82.1 с навесным оборудованием 3ед., автомобиль для перевозки молока, убойный цех, теплицы для выращивания овощей.

Являясь единственным собственником и учредителем Якокитскогоагрогородка.Алданского агропромышленного предприятия, ООО «Ассоциация строителей АЯМ», как никто другой заинтересован в его дальнейшем развитии и процветании во благо жителей Алданского района.

«Натуральная экологически чистая продукция, выращенная в суровых Якутских условиях, поставляется на прилавки фирменных торговых точек и ярмарки выходного дня. Ещё вчера для жителей района это была несбыточная мечта, но сегодня это одна из норм качества жизни. Мы будем дальше продолжать инвестировать и открывать новые направления развития сельского хозяйства в районе» — резюмировал исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Фролов.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.