Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокое соболезнование

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» от имени всех строителей нашей республики выражает глубокое соболезнование родным и близким народного депутата Республики Саха (Якутия), председателя постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, члена фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия), почетного работника жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженного строителя Республики Саха (Якутия) Александра Афанасьевича Романова, скоропостижно скончавшегося на 54-м году жизни.

Александр Афанасьевич был настоящим профессионалом своего дела, талантливым руководителем. Мы никогда не забудем его ответственность, патриотизм и добрые дела перед родной республикой. Он внес большой вклад для развития строительного комплекса республики.

Скорбим о невосполнимой утрате.

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии»